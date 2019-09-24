Определились три следующих хозяева финальных матчей Лиги чемпионов

Арена в Санкт-Петербурге примет финал ЛЧ-2021 / Фото: AFP

Определены хозяева финалов Лиги чемпионов 2021, 2022 и 2023 годов. Эти решения были приняты во вторник на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Любляне. В 2021 году финал отправится в Санкт-Петербург. Это будет второй финал для России – в 2008 году на московских "Лужниках" "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона по пенальти переиграл "Челси".

Отметим, что стоимость стадиона на Крестовском острове оценивалась в 6,7 миллиарда рублей. Постепенно из-за доработок проекта и падения рубля смета выросла до 43 миллиардов рублей, хотя представитель антикоррупционного комитета говорил о сумме свыше 50 млрд. рублей. После открытия стадиона были выявлены многие нарушения и недоработки – плохое качество газона, протекающая крыша, из-за чего "Зенит" вынужден был временно вернуться на старую арену.

Сезон 2021/22 завершится на "Арена Мюнхен", принимавшей финал за 10 лет до этого. В решающем поединке тогда сыграла "Бавария", для которой этот стадион является домашним, однако завоевал трофей "Челси".

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Финал 2023 года станет восьмым в истории "Уэмбли". В эру Лиги чемпионов трофей здесь выигрывали "Барселона" (2011) и "Бавария" (2013). Полуфиналы и финалы Евро-2020 также пройдут на легендарной лондонской арене.

Напомним, что финал нынешнего розыгрыша пройдет в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Для Турции это первый финал Лиги чемпионов с 2005 года, когда "Ливерпуль" одержал драматичную победу над "Миланом".

Напомним, что "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копирку. Как и в предыдущем евросезоне, "горняки" дома уступили английскому гранду, которого называют главным фаворитом ЛЧ, со счетом 0:3.

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