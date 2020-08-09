Определились все пары 1/4 финала Лиги чемпионов. Главный фаворит турнира – команда украинца

Последними четвертьфиналистами самого престижного еврокубка накануне стали "Барселона" и "Бавария"

В Лиге чемпионов определились все пары 1/4 финала. Турнир восьми лучших клубов Европы по системе плей-офф с играми на выбывание состоится в португальском Лиссабоне с 12 по 23 августа. Напомним, последним четвертьфиналистом в ночь на воскресенье стала "Барселона", обыгравшая "Наполи" 3:1 после гостевой ничьей 1:1.

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Кроме того, накануне "Бавария" прогнозируемо добила "Челси", разгромив лондонский клуб в Мюнхене со счетом 4:1. Напомним, в первой встрече в Англии чемпион Германии обыграл "синих" 3:0.

1/4 финала Лиги чемпионов

12 августа – "Эштадиу ду Бенфика"

"Аталанта" (Италия) – "ПСЖ" (Франция)

13 августа – "Жозе Алваладе"

"РБ Лейпциг" (Германия) – "Атлетико" (Испания)

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14 августа – "Эштадиу ду Бенфика"

"Барселона" (Испания) – "Бавария" (Германия)

15 августа – "Жозе Алваладе"

"Манчестер Сити" (Англия) – "Лион" (Франция)

1/2 финала Лиги чемпионов

18 августа – "Эштадиу ду Бенфика"

РБ "Лейпциг"/"Атлетико" – "Аталанта"/"ПСЖ"

19 августа – "Жозе Алваладе"

"Манчестер Сити"/"Лион" – "Барселона"/"Бавария"

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Финал – 23 августа, "Эштадиу ду Бенфика"

Отметим, что главным претендентом на выигрыш Лиги чемпионов аналитики букмекерских контор называют "Манчестер Сити". На завоевание трофея командой украинца Александра Зинченко установлен коэффициент 3.10. Далее в списке фаворитов значатся "Бавария" (4.00) и "ПСЖ" (6.50). "Аталанту" другого украинца Руслана Малиновского называют шестым претендентом на титул (коэффициент – 10.00).

Смотрите, как "Барселона" обыграла "Наполи" 3:1

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