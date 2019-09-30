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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Открытая тренировка "Шахтера": проверка вратарей на половине поля "Интера"

30 сентября, 20:05

Кинзерский Эдуард

"Горняки" опробовали газон легендарного "Сан-Сиро" накануне матча Лиги чемпионов

"Шахтер" провел тренировку на "Сан-Сиро"

"Шахтер" провел тренировку на "Сан-Сиро" / Фото: Сегодня|Спорт

Сразу после пресс-конференции главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру накануне матча с "Аталантой" в Лиге чемпионов журналисты отправились на открытую тренировку "горняков" на "Сан-Сиро". На открытой тренировке (во всяком случае те 15 минут, которые были открытыми для СМИ) активнее всех работали вратари.

Пятов, Шевченко и Трубин по очереди становились в переносные ворота, установленные возле углового флажка (так часто делается, чтобы не вытаптывать траву во вратарской), а двое других вместе с тренером вратарей Тони Феррейрой молотили с разных позиций, почти без интервала.

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Полевые игроки тем временем просто разминались у дальней кромки. Кстати, вся тренировка проходила на интеровской половине поля, перед фанатской трибуной "нерадзурри". Подумалось: "Ну вот, тренируются на "Джузеппе Меацца", а играть будут на "Сан Сиро". Кстати, а почему-то думал, что фанатская курва (трибуна) "Интера" должна быть сине-черная, а курва "Милана" – в красно-черных цветах. На деле оказалось: "логово" интеристов – зеленого цвета, а миланистов – синее. А еще бросилось в глаза, что на сиденьях две цифры – номер места после номера ряда. Очень удобно.

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Матч "Аталанта" – "Шахтер" будет ключевым для "горняков" в борьбе за второе место в группе и выход в 1/8 финала главного еврокубка. Напомним, в первом туре Лиги чемпионов "Шахтер" проиграл дома "Манчестер Сити" 0:3.

В свою очередь, "Аталанта" в Лиге чемпионов стартовала с поражения от загребского "Динамо" 0:4.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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