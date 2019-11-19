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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Отставка года! Финалисты Лиги чемпионов уволили тренера, поднявшего клуб до невиданных высот

19 ноября, 22:42

Маурисио Почеттино не простили провального старта в чемпионате Англии и 2:7 от "Баварии"

Маурисио Почеттино в гневе

Маурисио Почеттино в гневе / Фото: Getty Images

Похоже, нашлась работенка для Жозе Моуринью! Лондонский "Тоттенхэм" отправил Маурисио Почеттино в отставку с поста главного тренера команды. Причиной его увольнения стали неудовлетворительные результаты команды в начале нынешнего сезона. При этом клуб покидает весь тренерский штаб, работавший Почеттино.

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Маурисио Почеттино

Маурисио Почеттино / Фото: AFP

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Почеттино возглавил "Тоттенхэм" в 2014 году. До этого он работал в "Саутгемптоне" и "Эспаньоле". В четырех из пяти сезонов под руководством аргентинца "шпоры" финишировали в ТОП-4 английской Премьер-лиги, а также остановились в шаге от супер-трофея, проиграв в финале Лиги чемпионов-2019 "Ливерпулю" (0:2). Это было высшее достижение лондонцев за все время выступлений в самом престижном еврокубке.

Обзор финала ЛЧ-2019 "Ливерпуль" – "Тоттенхэм"

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Однако в нынешнем сезоне "Тоттенхэм" – бледная копия себя предыдущего. Команда идет 14-й в английской Премьер-лиге, набрав всего лишь 14 очков в 14 матчах. А в Лиге чемпионов "шпоры" хоть и занимают проходное второе место в своей группе, но болельщики команды все еще не могут прийти в себя после поражения "Тоттенхэма" от "Баварии" со счетом 2:7, ставшего самым крупным для английских команд в домашних поединках еврокубков.

Смотрите, как "Бавария" громила "Тоттенхэм"

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Источник: Сегодня|Спорт

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