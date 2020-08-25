ПАОК – "Бешикташ": прогноз на матч Лиги чемпионов

"Одна из интереснейших пар на этом этапе квалификации": анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Сегодня стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. В Греции состоится матч ПАОК – "Бешикташ", начало – в 21:00. Все противостояния этой стадии отбора пройдут из одного матча. Свой прогноз на поединок дает футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

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Одна из интереснейших пар на этом этапе квалификации к главному евротурниру. Серебряный призер греческой лиги встретится с бронзовым – турецкой. ПАОК завершил розыгрыш чемпионата 19 июля, "Бешикташ" неделей позже. С тех пор, уже более месяца, команды не проводили официальных встреч. Новые сезоны на национальном уровне для обеих начнутся позже.

Интересно, что в пяти последних играх коллектив из Салоник забил один гол и не пропустил ни одного. В межсезонье клуб подписал опытного австрийца Штефана Шваба из венского "Рапида" и молодого, 20-летнего грузина Нику Нинуа из "Динамо" Тбилиси, заплатив за последнего 850 тысяч евро. "Бешикташ" пока что усилился только 30-летним крайним защитником Фабрисом Н`Сакала из "Аланьяспора".

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Непростой для прогноза матч, учитывая то, что совершенно непонятно, в какой форме пребывают одни и другие. Однако на кону очень большая цена. По именам и опыту турки выглядят предпочтительнее. Ожидаю напряженное противостояние и их проход в следующий раунд.

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Напомним, что Лигу чемпионов 2019/2020 выиграла "Бавария", которая победила во всех матчах турнира. В финале мюнхенцы одолели "ПСЖ":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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