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"Пари Сен-Жермен" – "Галатасарай": онлайн-трансляция матча лидера группы А с аутсайдером

11 декабря, 15:00

Турецкая команда попытается побороться за попадание в плей-офф Лиги Европы

"ПСЖ" - "Галатасарай"

"ПСЖ" - "Галатасарай" / Фото: UEFA.com

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов в квартете А участники плей-офф уже были известны. Ими ожидаемо стали французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал". А вот бельгийский "Брюгге" и турецкий "Галатасарай" до сих пор ведут борьбу за третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. Пока что преимущество у команды из Бельгии, имеющей на очко больше. В личных встречах в Брюгге соперники сыграли 0:0, а в Стамбуле – 1:1. И теперь подопечным Фатиха Терима нужно "всего лишь" победить "ПСЖ", чтобы обойти "Брюгге". С условием, что бельгийцы не обыграют вдруг "Реал".

ОНЛАЙН "ПСЖ" – "ГАЛАТАСАРАЙ"

Групповой этап
Группа A
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
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Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
Пари Сен-ЖерменПари Сен-ЖерменПар
5
4
1
0
12
2
10
13
Забитые 12
Пропущеные 2
Разница 10
Результаты последних матчей: Н В В В В
2
Реал МадридРеал МадридРеа
5
2
2
1
11
7
4
8
Забитые 11
Пропущеные 7
Разница 4
Результаты последних матчей: Н В В Н П
3
БрюггеБрюггеБрю
5
0
3
2
3
9
-6
3
Забитые 3
Пропущеные 9
Разница -6
Результаты последних матчей: Н П П Н Н
4
ГалатасарайГалатасарайГал
5
0
2
3
1
9
-8
2
Забитые 1
Пропущеные 9
Разница -8
Результаты последних матчей: Н П П П Н

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  • Бразилец Неймар, пропустивший первое свидание соперников из-за дисквалификации, сегодня ожидается в стартовом составе. В атаке он будет действовать вместе с Ди Марией и Мбаппе. К слову, вчера мы писали, что "ПСЖ" готов расстаться с форвардом и снизил на него цену.
  • "Вечный" Фатих Терим сказал, что его подопечные никогда не сдаются и играют до последнего.

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  • Обслуживать встречу будет румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем.
  • В последнее время у турецкого гранда явно наметился кризис: команда лишь раз победила в пяти встречах, ни разу не забив более одного мяча.

  • В личных встречах небольшое преимущество у "ПСЖ": три победы и два поражения. Хотя сейчас команды пребывают в разных весовых категориях.
  • В первом круге "ПСЖ" выиграл в Стамбуле с минимальным счетом 1:0.

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