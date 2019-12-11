"Пари Сен-Жермен" – "Галатасарай": онлайн-трансляция матча лидера группы А с аутсайдером

"ПСЖ" - "Галатасарай" / Фото: UEFA.com

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов в квартете А участники плей-офф уже были известны. Ими ожидаемо стали французский "Пари Сен-Жермен" и испанский "Реал". А вот бельгийский "Брюгге" и турецкий "Галатасарай" до сих пор ведут борьбу за третье место и путевку в плей-офф Лиги Европы. Пока что преимущество у команды из Бельгии, имеющей на очко больше. В личных встречах в Брюгге соперники сыграли 0:0, а в Стамбуле – 1:1. И теперь подопечным Фатиха Терима нужно "всего лишь" победить "ПСЖ", чтобы обойти "Брюгге". С условием, что бельгийцы не обыграют вдруг "Реал".

ОНЛАЙН "ПСЖ" – "ГАЛАТАСАРАЙ"

Реклама

Бразилец Неймар, пропустивший первое свидание соперников из-за дисквалификации, сегодня ожидается в стартовом составе. В атаке он будет действовать вместе с Ди Марией и Мбаппе. К слову, вчера мы писали, что "ПСЖ" готов расстаться с форвардом и снизил на него цену.

и снизил на него цену. "Вечный" Фатих Терим сказал, что его подопечные никогда не сдаются и играют до последнего.

Обслуживать встречу будет румынская бригада судей во главе с Иштваном Ковачем.

В последнее время у турецкого гранда явно наметился кризис: команда лишь раз победила в пяти встречах, ни разу не забив более одного мяча.

В личных встречах небольшое преимущество у "ПСЖ": три победы и два поражения. Хотя сейчас команды пребывают в разных весовых категориях.

В первом круге "ПСЖ" выиграл в Стамбуле с минимальным счетом 1:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама