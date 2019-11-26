Перед матчем с "Манчестер Сити" игроки "Шахтера" пили кофе, раздавали автографы и делали селфи

Украинская команда после завтрака прогулялась сегодня по городу

Пятов не отказывал в автографах / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Меньше шести часов остается до начала поединка пятого тура Лиги чемпионов в котором чемпион Англии примет чемпиона Украины. К слову, "Манчестер Сити" – "Шахтер" онлайн уже идет на нашем сайте.

Донецкая команда в день игры решила после завтрака прогуляться по центральной части Манчестера. Игроки встречали в городе болельщиков, и некоторые из них проявляли живой интерес к футболистам.

В автографах и совместных фото "горняки" не отказывали. Интересно, что брали автографы и делали селфи не только украинские фаны, но и местные жители.

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Далее в расписании команды значились обед и отдых. А за два часа до матча "Шахтер" отправится на стадион.

Гости сыграют в оранжево-черной форме, хозяева поля – в домашнем бело-голубом комплекте. Букмекеры не благоволят к "Шахтеру": "горнякам" предрекают крайне неприятный результат с пенальти.

Узнайте также полный список трансляций противостояния на "Сити оф Манчестер".

Воспоминания о первой встрече соперников нынешнем сезоне Лиги чемпионов у "оранжево-черных" остались не наилучшие.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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