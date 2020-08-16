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Первые слова горе-вратаря, который пропустил восемь мячей от "Баварии", и реакция фанов

16 августа, 16:02

Елена Павлова Елена Павлова

Часть болельщиков выступила в защиту немецкого голкипера

Вратарь каталонской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген впервые высказался после сенсационного разгрома от мюнхенской "Баварии" со счетом 2:8 в четвертьфинале Лиги чемпионов. Немецкий голкипер обратился к болельщикам на своей страничке в социальной сети.

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"Действительно тяжелые времена. Я извиняюсь за произошедшее. Я разочарован. Не хочу искать оправданий — их нет. Нам определенно нужно измениться", — написал тер Штеген в Twitter.

В комментариях под постом мнения болельщиков разошлись. Одни писали, что в этом разгроме нет вину тер Штегена. Другие утверждали, что в восьми пропущенных мячах не может не быть вины вратаря – хотя бы частичной.

В текущем сезоне 28-летний немецкий вратарь принял участие в 46 матчах за "Барселону" во всех турнирах, в которых пропустил 50 голов, а в 17 встречах оставил свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а трансферная стоимость оценивается в 72 млн евро.

Напомним, что вчера вслед за "Барселоной" из Лиги чемпионов вылетел еще один фаворит – "Манчестер Сити". Горожане в четвертьфинале были биты французским "Лионом", а мы давали унижение "Манчестер Сити" в смешных фотожабах – от пыток Стерлинга до гнева шейха.

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Смотрите, как тер Штеген играл против "Баварии"

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Лига чемпионов Барселона вратарь Бавария Марк-Андре Тер Штеген
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