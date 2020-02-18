Первый в истории: молодой норвежец сыграл за две команды в одном сезоне Лиги чемпионов

Форвард Холанд появился в элитном турнире в форме австрийского "Ред булл" и немецкой "Боруссии"

Эрлинг Холанд творит историю / Фото: Reuters

Сегодня в Лиге чемпионов произошло историческое событие. Впервые футболист сыграл в одном сезоне за два клуба. Им стал 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Начинал он сезон 2019/2020 в австрийском клубе "Ред булл", а зимой перешел в дортмундскую "Боруссию". Вспомним, как Холанд устанавливал рекорды в форме "Ред булл".

Во вторник Холанд попал в стартовый состав "черно-желтых" на матч против французского "ПСЖ". Наш сайт следит за событиями в прямом эфире: "Боруссия" – "ПСЖ" онлайн. Соперники отыграли первый тайм без голов, хотя шансы открыть счет были у обеих команд. Мог отличиться и Эрлинг.

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Ранее в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов норвежский форвард забил за "Зальцбург" восемь мячей. В чемпионате Германии он уже переписал несколько рекордов. На данный момент он отличился восемью голами в форме "Боруссии" в пяти встречах Бундеслиги.

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