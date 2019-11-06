По цене составов просится ничья: основа "Шахтера" всего на 3 млн евро дороже 11 игроков Загреба

"Динамо" Загреб vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

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Судя по оценочной стоимости стартовых составов загребского "Динамо" и донецкого "Шахтера", в поединке этих команд на стадионе "Максимир" в среду, 6 ноября, должна быть зафиксирована ничья – как и двумя неделями ранее в Харькове. Начало матча – в 22:00. Смотреть Динамо Шахтер онлайн можно в трансляции на нашем сайте.

Согласно оценкам авторитетного портала Transfermarkt, стоимость стартовых составов чемпионов Хорватии и Украины – практически одинаковая. Основа "Шахтера" (78,5 млн евро) – всего на 3,5 миллиона евро дороже стартовых 11 игроков загребцев. Суммарно 22 игрока, которые начинают поединок Лиги чемпионов на "Максимире", потянули на 153,5 миллиона евро.

Стартовый состав "Шахтера" (78,5 млн евро): Пятов (2,5 млн евро) – Додо (2), Кривцов (4), Матвиенко (3), Исмаили (19) – Степаненко (10), Алан Патрик (4) – Марлос (11), Коваленко (6), Тайсон (12) – Мораес (5)

Стартовый состав "Динамо" Загреб (75 млн евро): Ливакович (8) – Теофиле-Катерин (5), Дилавер (3,5), Перич (2) – Стоянович (1,5), Моро (4,5), Адеми (6), Леовац (0,9) – Ольмо (30), Оршич (5,5) – Петкович (8)

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"Теперь ни просмотр видео, ни рассказы тренеров не заменят футболистам "Шахтера" опыта харьковской встречи против загребского "Динамо" Понятное дело, что Луиш Каштру сейчас даст нужную установку, но уже сами футболисты намного лучше будут понимать силу оппонента. Верю, что эти поправки помогут одолеть хорватов, – заявил перед игрой экс-форвард "горняков" Виктор Грачев. – "Динамо" играет в современный футбол. Эту команду, как мне кажется, все соперники немного недооценили после жеребьевки. И вы посмотрите: ни "Шахтеру", ни "Манчестер Сити", ни "Аталанте" с хорватами было нелегко. Только максимальная самоотдача поможет горнякам в Загребе добиться положительного результата. Это игра за второе место в группе"

Отметим, что фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер"букмекеры называют соперников дончан. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем "Шахтера" подобные прогнозы не оправдались – лучший клуб Украины в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

Также мы рассказывали, что против "Шахтера" в матче с Загребом – карма нефартовой даты. Оба предыдущих матча в еврокубках, проходивших 6 ноября, "горняки" проиграли. Пришло время ломать традицию!

Смотрите, как "Шахтер" играл с загребским "Динамо" в Харькове

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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