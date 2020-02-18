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"По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский": Клопп и Симеоне обменялись любезностями

18 февраля, 09:21

Пресс-конференция главного тренера "Ливерпуля"

Юрген Клопп. Фото: REUTERS/Susana Vera

Юрген Клопп. Фото: REUTERS/Susana Vera

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" поделился своими мыслями о предстоящей встрече. Поединок состоится сегодня на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22:00.

"Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат "на зубах". Да, сейчас "Атлетико" переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. "Атлетико" всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

"Атлетико" не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов – сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул.

Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это "Атлетико". Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет – шансов не будет.

Юрген Клопп. Фото: Reuters/Carl Recine

Юрген Клопп. Фото: Reuters/Carl Recine

Некоторые из наших лучших игр в Лиге чемпионов были в гостях. Например, против "Баварии" на выезде – это был один из лучших матчей, в которых я участвовал. Да и в Барселоне тоже, хотя мы проиграли. Мы – серьезная угроза. Хотя это не значит, что в этот раз все будет так же.

Играть в финале просто здорово, особенно когда вы его выигрываете. Мы видим себя как команду, которая может доходить до финалов и побеждать в турнирах. Но мы не единственные такие, а лишь одни из претендентов.

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Люди говорят, что я очень эмоционален на бровке, но если я нахожусь на четвертом уровне, то Диего – где-то на 12-м. По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский!", – заключил Клопп.

Ранее наставник "Атлетико" Диего Симеоне расхвалил "Ливерпуль" перед матчем Лиги чемпионов: "Казалось, команда развалится, но она стала только лучше". Пресс-конференция главного тренера "Атлетико" уже есть на нашем сайте.

Как команды проводили предыдущие матчи в Лиге чемпионов:

"Атлетико" обыграл "Локомотив" (2:0)

"Ливерпуль" победил "Зальцбург" (2:0)

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Лига чемпионов Ливерпуль Атлетико Мадрид Юрген Клопп

Источник: UEFA.com

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