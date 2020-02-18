"По сравнению с ним я просто детсадовский полицейский": Клопп и Симеоне обменялись любезностями

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Атлетико" поделился своими мыслями о предстоящей встрече. Поединок состоится сегодня на стадионе "Ванда Метрополитано", начало – в 22:00.

"Пожалуй, это один из самых сложных матчей для любого футболиста. Нам противостоит очень организованная и сыгранная команда, которая славится умением вырывать результат "на зубах". Да, сейчас "Атлетико" переживает перестройку, но в футболе это обычная штука. "Атлетико" всегда бьется до конца, используя все возможные ресурсы.

"Атлетико" не играл против такой команды, как мы. Мы не должны забывать об этом. Мы тоже организованная команда. Мы не чувствуем себя прошлогодними победителями Лиги чемпионов – сейчас мы претендуем на победу в этом сезоне. Мы хотим поехать в Стамбул.

Если есть команда, против которой вы должны быть в своей лучшей форме, так это "Атлетико". Они никогда не преподносят соперникам подарков. У вас есть шанс, только если вы работаете на максимуме. Если нет – шансов не будет.