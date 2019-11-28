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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Победитель Лиги чемпионов на грани супер-краха: обзор матча "Ливерпуль" – "Наполи"

28 ноября, 07:17

После ничьей с неаполитанцами команда Юргена Клоппа рискует вылететь из ЛЧ уже в групповом раунде

"Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1

"Ливерпуль" - "Наполи" - 1:1 / Фото: Reuters

Юрген Клопп – на пороге сенсационного краха! Действующий победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" рискует прекратить выступление в нынешнем турнире уже на стадии группового раунда после того, как едва спас ничью в домашнем поединке с "Наполи" – 1:1. Ранее мы писали, что "Барселона" с феерией Месси обыграла "Боруссию" и досрочно вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места.

Обзор матча "Ливерпуль" – "Наполи" (1:1)

Да, после пяти туров "Ливерпуль" лидирует в своей группе Е, имея 10 очков. Но стоит мерсисайдцам в последнем туре 10 декабря проиграть на выезде способным на чудеса "быкам" из "Зальцбурга", а "Наполи" – одолеть дома утративший всякую турнирную мотивацию "Генк", и невероятное станет реальностью – Лига чемпионов попрощается с "Ливерпулем".

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Ливерпуль – Наполи – 1:1
Голы: Ловрен , 65 – Мертенс, 21
Ливерпуль: Алиссон – Гомес (Окслейд-Чемберлен, 57), Ловрен, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Фабиньо (Вейналдум, 19), Милнер (Александер-Арнольд, 78) – Салах, Фирмино, Мане
Наполи: Мерет – Максимович, Манолас, Кулибали, Мариу Руи – Ди Лоренцо, Аллан, Зьелински (Юнес, 85), Руис – Мертенс (Элмас, 81), Лосано (Льоренте, 72)
Предупреждения:Робертсон – Кулибали, Аллан

Групповой этап
Группа E
Больше
Позиция
Команда
И
В
Н
П
Заб.
Пр.
Разн.
О
Результаты последних матчей
1
ЛиверпульЛиверпульЛив
5
3
1
1
11
8
3
10
Забитые 11
Пропущеные 8
Разница 3
Результаты последних матчей: Н В В В П
2
НаполиНаполиНап
5
2
3
0
7
4
3
9
Забитые 7
Пропущеные 4
Разница 3
Результаты последних матчей: Н Н В Н В
3
ЗальцбургЗальцбургЗал
5
2
1
2
16
11
5
7
Забитые 16
Пропущеные 11
Разница 5
Результаты последних матчей: В Н П П В
4
ГенкГенкГен
5
0
1
4
5
16
-11
1
Забитые 5
Пропущеные 16
Разница -11
Результаты последних матчей: П П П Н П

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Напомним, в октябрьском матче на легендарном "Энфилде" "Зальцбург" по ходу противостояния с героями ЛЧ-2019 сумел отыграться, уступая в счете 0:3. Однако благодаря усилиям Салаха "Ливерпуль" тогда забил победный четвертый мяч.

Смотрите обзор матча "Ливерпуль" – "Зальцбург" (4:3)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Ливерпуль Наполи Зальцбург

Источник: Сегодня|Спорт

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