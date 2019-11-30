"После "МанСити" "Шахтер" может сыграть с "Аталантой" разными стилями": эксперт – о матче года для "горняков"

"Шахтер" vs "Аталанта" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" провел отличный поединок в Манчестере, где сумел взять очки с "Сити". Теперь "горняки" готовятся к ключевому матчу сезона. На своем поле 11 декабря дончане примут "Аталанту". Обеим командам нужна победа, чтобы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Известный специалист Александр Сопко поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка и рассказал, какое преимущество дала "Шахтеру" ничья в недавнем матче с "Манчестер Сити".

- В матче с "Ман Сити" "Шахтер" сыграл без Марлоса и Тайсона и провел едва ли не лучший матч сезона. Учитывая это, стоит ли ждать, что Каштру и на "Аталанту" выставит молодежь или же в старте выйдут ветераны?

- До матча Лиги чемпионов еще почти две недели и две игры чемпионата Украины. Это большой срок, за который могут случиться какие-то травмы, кто-то из игроков может выпасть из обоймы. Поэтому о составе будет правильно говорить после 6 декабря, когда "Шахтер" сыграет с "Олимпиком". Пока можно сказать, что в таком "ослабленном" составе "Шахтер" выглядел более командным, более сплоченным, поскольку на поле не было ярко выраженного лидера, который бы брал всю игру на себя. Но в больших, решающих матчах опыт и индивидуальное мастерство имеют большое значение. Поэтому Тайсон, который обладает техникой и взрывной скоростью, может превратить академическую игру в острую, при большом количестве прессинга со стороны "Аталанты" будет очень нужным. Я рад, что он готовится к игре и хорошо себя чувствует.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Шахтер" (1:1)

- "Аталанте" нужна только победа, поэтому наверняка они с первых минут пойдут в атаку. Будет ли "Шахтер" подстраиваться и играть вторым номером или же попробует забрать инициативу и навязать свою игру?

- Я не думаю, что они будут агрессивно играть сразу с первых минут и понесутся веред с шашками наголо. Они будут стараться прессинговать, давить, лишать "Шахтер" мяча. Многие говорят, что очко, добытое с "МанСити", по большому счету, не играет решающей роли. А я считаю, что наоборот – эта игра дала огромный результат в плане психологии и веры в самих себя. Эта игра показала, что даже с "МанСити" можно играть в атакующий футбол с контролем мяча и быстрым переходом в атаку за счет длинных передач. Самое главное, что игроки поверили в свои силы и в этом плане игра с "МанСити" дала большой результат. Сыграв такую игру, "Шахтер" понял, что с "Аталантой" он может сыграть разными стилями. Может играть первым номером, может сыграть в контроль мяча, может играть на контратаках. У "Шахтера" есть несколько вариантов тактики и каждая может сработать. В течение игры мы все это увидим: и прессинг, и контратаки, и длинные розыгрыши мяча. Все это будет – и по ходу игры "Шахтер" будет приспосабливаться к игре "Аталанты".

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Александр Сопко

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- Многие обсуждают персону Луиша Каштру в том плане, что у него никогда не было опыта выступлений на таком высоком уровне, как Лига чемпионов. Будет ли матч с "Аталантой" самым важным в карьере португальца на данный момент и насколько это будет давить на него психологически?

- Я думаю, что у него уже нет этого дебютного мандража, присущего спортсменам. Он от него избавился. Эти пять игр, которые он провел в Лиге чемпионов, может только кроме первого матча с "МанСити", были проведены с полной самоотдачей и на хорошем уровне. Где-то можно говорить о везении, но команда проявила характер. Думаю, Каштру хватило этих матчей, чтобы понять, что такое Лига чемпионов, какой у него есть кадровый потенциал, на кого ставить и какие замены делать. Он быстро учится. Поэтому не думаю, что он будет испытывать какое-то психологическое давление.

Обзор матча "Аталанта" – "Динамо" Загреб (2:0)

- Матч с "Аталантой" будет последним для "Шахтера" в Харькове в этом году. Учитывая это и то, что на кону стоит путевка в плей-офф Лиги чемпионов, будет ли на стадионе аншлаг?

- Клуб должен поработать и, возможно, сделать билеты очень доступными, чтобы заполнить стадион. По такой игре 12-й игрок будет очень важен. Когда футболисты чувствуют, что их поддерживают и жаждут от них победы, то это дает им серьезный заряд энергии и заставляет вытаскивать из себя все. Поэтому клуб должен поработать, чтобы был полный стадион. Я на это надеюсь, – подытожил Александр Сопко.

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Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" пройдет в среду 11 декабря на ОСК "Металлист" в Харькове. Начало игры в 19.55. Билеты можно приобрести по ссылке

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