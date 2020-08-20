"Повезло, что не пропустили от "Лиона" в начале матча": признание капитана "Баварии"

Вратарь и капитан "Баварии" Мануэль Нойер прокомментировал победу немецкого клуба над "Лионом" в полуфинале Лиги чемпионов – 3:0. Гнабри открыл счет на 18-й минуте матча после передачи Киммиха, на 33-й минуте футболист оформил дубль, а поставил точку конце основного времени Левандовски.

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"Нам повезло, что мы не пропустили в начале матча, но после этого мы показали свой уровень. Мы старались задавить соперника прессингом, наиграли на несколько хороших моментов. У Гнабри получился отличный удар, когда это было необходимо. Мы рады, что вышли в финал, где сыграем с "ПСЖ". Мы усердно работали, чтобы добраться до решающего матча, и, конечно, теперь хотим победить", — цитирует немецкого голкипера официальный сайт УЕФА.

Мануэль Нойер играет на выходе в матче с "Лионом" / Фото: Reuters

Теперь в финале Лиги чемпионов 23 августа в Лиссабоне на поле "Эштадиу да Луж" мюнхенская команда встретится с французским "ПСЖ", который ранее никогда не доходил так далеко. Ранее мы рассказывали про главные интриги финала Лиги чемпионов.

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