Появился еще один вариант окончания Лиги чемпионов: все клубы зашлют на край Европы

Функционеры европейского футбола стали разрабатывать еще один вариант завершения сезона, который на данный момент выглядит едва ли не самым реальным. На днях стало известно, что Стамбул потеряет финал Лиги чемпионов из-за коронавируса. Теперь УЕФА раздумывает об окончании самого престижного еврокубка по системе плей-офф с одним матчем на каждой стадии.

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В частности предполагается, что сначала команды доиграют оставшиеся матчи 1/8 финала. А вот для проведения 1/4 и 1/2 финала, а также решающего поединка восемь клубов хотят собрать в Португалии, сообщает испанское издание Mundo Deportivo. Главным претендентом является Лиссабон. Естественно, что в столице Португалии командам предоставят отели и тренировочные поля, чтобы никто никуда не летал.

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В Лиссабоне могут состояться четыре четвертьфинала, два полуфинала и финал. Провести их можно в течение недели, и уже даже называют предполагаемую дату главного поединка – 29 августа. Однако ее еще нужно согласовать, а окончательное решение от УЕФА можно ожидать уже 17 июня. Тогда уже будет ясно, начинают ли возобновляться элитные национальные чемпионаты.

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