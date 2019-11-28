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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Пример для "Шахтера": стали известны восемь участников плей-офф Лиги чемпионов

28 ноября, 09:49

"Ювентус", "Барселона", "МанСити" и другие гранды уже поджидают соперников по 1/8 финала

Роналду и Сарри уже в 1/8 финала ЛЧ

Роналду и Сарри уже в 1/8 финала ЛЧ / Фото: Reuters

Стали известны уже восемь участников плей-офф Лиги чемпионов 2019/20. В частности, по итогам 5-го тура группового раунда самого престижного футбольного еврокубка определились 5 команд, которые вышли в 1/8 финала с первого места в своих квартетах. Это – "ПСЖ", "Бавария", "Манчестер Сити", "Ювентус" и "Барселона". Кроме того, со вторых мест в лигочемпионскую весну гарантировано пробились "Реал" и "Тоттенхэм".

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Что касается "Лейпцига", то немецкая команда гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов, однако с какого места немцы выйдут туда, станет известно после их гостевого матча с "Лионом" 10 декабря.

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Напомним, после ничьей с "Манчестер Сити" 1:1 "Шахтер" также приблизился к 1/8 финала Лиги чемпионов. Чтобы гарантировано выйти в плей-офф турнира – то есть вне зависимости от результата матча "Динамо" Загреб – "МанСити" – "горнякам" 11 декабря нужно обыграть в "Харькове" "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" играл в Манчестере

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Между тем победитель Лиги чемпионов-2019 "Ливерпуль" оказался на грани супер-краха. После домашней ничьей с "Наполи" 1:1 команда Юргена Клоппа рискует вылететь из ЛЧ уже в групповом раунде.

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Источники: Сегодня|Спорт , XSport

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