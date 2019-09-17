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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Притопим против конкурентов в битве за ТОП-10 рейтинга: за кого болеть на этой евронеделе

17 сентября, 09:55

Пономаренко Алексей

Украина пока держится на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, но уже на этой неделе нас могут обойти Турция и Нидерланды

"Шахтер" сыграет с "МанСити" в первом туре ЛЧ. Фото shakhtar.com

"Шахтер" сыграет с "МанСити" в первом туре ЛЧ. Фото shakhtar.com

В рейтинге УЕФА для Украины все оказалось даже хуже, чем мы думали. Ни один из трех наших клубов не прошел квалификацию еврокубка, в котором стартовал, и рейтинг мы пополнили слабо, Украина пока 35-я по очкам за этот евросезон. Как следствие – выпасть из топ-10 рейтинга мы можем не через год, а уже на этой неделе. А только странам, входящим в топ-10, гарантировано место в групповом раунде ЛЧ.

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Украина пока держится на 9-м месте в таблице коэффициентов УЕФА, но уже на этой неделе нас могут обойти Турция и Нидерланды. У Украины сейчас 30,700 балла, у Турции – 30,400, у Нидерландов – 30,350. И собирать баллы нам будет сложнее, у нас в евросезоне осталось 3 клуба, у конкурентов по 4.

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Расчет рейтинга. За сезон – очки клубов (2 за победу, 1 за ничью, бонусы за проход стадий) делятся на число стартовавших в евросезоне клубов. Суммируется рейтинг за 5 последних сезонов. Турция и Нидерланды на неделе могут взять по 8 очков и пополнить рейтинг на 1,600 балла (8 очков / 5 стартовавших клубов). У Турции будет 32,000, у Нидерландов – 31,150.

Даже если "Шахтер" выиграет у "Манчестер Сити", "Динамо" у "Мальме", а "Александрия" в гостях у "Вольфсбурга", Украина добавит 1,200 балла, у нас станет 31,900, а это все равно меньше.

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Так что притопим против конкурентов. Сегодня в нашем бою за топ-10 важна победа "Лилля" над "Аяксом", при всех ваших симпатиях к прошлогоднему чудесному сезону амстердамцев. И далее по списку – поражения всех турецких и голландских клубов. И заодно австрийцев с киприотами – эти страны обходят нас через год.

Смотрите также: Таблицы всех групп Лиги чемпионов

Смотрите обзор матча "МанСити" – "Шахтер" в прошлом сезоне, в котором было забито шесть голов:

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Лига Европы таблица коэффициентов

Источник: Сегодня|Спорт

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