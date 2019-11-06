Проклятие 6 ноября: против "Шахтера" в матче с Загребом – карма нефартовой даты

Оба предыдущих матча в еврокубках, проходивших в этот день, "горняки" проиграли. Пришло время ломать традицию!

"Динамо" Загреб vs "Шахтер" / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В среду, в ключевом матче Лиги чемпионов на загребском стадионе "Максимир", "Шахтеру" предстоит не только преодолеть сопротивление своего соперника в борьбе за выход в 1/8 финала – хорватского "Динамо". Подопечным Луиша Каштру также нужно поломать карму нефартовой даты, на которую, волею футбольного календаря, пришлась предстоящая игра. Динамо Шахтер смотреть онлайн матча Лиги чемпионов можно в трансляции на нашем сайте.

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Дело в том, что ранее донецкому "Шахтеру" уже приходилось играть еврокубковые матчи 6 ноября. И оба поединка в этот день "горняки" проиграли.

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6 ноября 1997 года в ответном матче 1/8 финала уже несуществующего Кубка кубков "Шахтер" на выезде уступил итальянской "Виченце" – 1:2. И по сумме двух встреч (дома было поражение 1:3) дончане тогда выбыли из еврокубков. В матче 22-летней давности у "горняков" отличился их знаменитый в прошлом бомбардир Сергей Ателькин, благодаря голу которого счет в поединке некоторое время сохранялся равным – 1:1. Кстати, главным тренером того "Шахтера" был Валерий Яремченко.

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А 6 ноября 2007 года в матче группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" на РСК "Олимпийский" в Донецке уступил другой итальянской команде – действующему, на тот момент, победителю ЛЧ "Милану" – со счетом 0:3. Тогда в воротах Андрея Пятова в присутствии 25 700 болельщиков дублем отметился Индзаги, автором еще одного мяча "россонери" стал Кака. В составе "горняков" тогда играл Дарио Срна, нынче являющийся ассистентом главного тренера "оранжево-черных" Луиша Каштру. А возглавлял дончан в том поединке с итальянским грандом Мирча Луческу.

Фаворитами матча "Динамо" Загреб – "Шахтер",который состоится 6 ноября 2019 года, букмекеры называют соперников дончан. Но это уже не первый выездной поединок нынешней Лиги чемпионов, когда аналитики сулят "горнякам" поражение. Тем не менее в случае с предыдущим гостевым матчем "Шахтера" подобные прогнозы не оправдались – лучший клуб Украины в Милане обыграл "Аталанту".

Смотрите, как "Шахтер" обыгрывал на выезде "Аталанту" (2:1)

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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