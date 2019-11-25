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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Прямая видеотрансляция пресс-конференции главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру перед матчем с "МанСити"

25 ноября, 18:26

Встреча Лиги чемпионов начнется во вторник в 22:00 по киевскому времени

Луиш Каштру

Луиш Каштру

Во вторник "Шахтер" сыграет пятый матч в групповом этапе Лиги чемпионов 2018/19 – в гостях у "Манчестер Сити". В понедельник, традиционно в предыгровой день, представители команд общаются с журналистами. Главный тренер хозяев Хосеп Гвардиола уже свое дело сделал, сказав, что постарается решить вопрос выхода в плей-офф уже завтра.

Теперь пришла очередь наставника донецкого клуба Луиша Каштру. Его пресс-конференция начнется в 19:00. Смотреть ее можно прямо в этой новости. К слову, компанию португальскому специалисту составит защитник Николай Матвиенко.

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К слову, наш сайт уже ведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Шахтер".

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Ранее сегодня с прессой общался форвард "МанСити" Габриэл Жезус. Правда, бразилец больше рассказывал о своих делах в клубе, чем об игре с "Шахтером".

Напомним, что на Туманный Альбион "Шахтер" улетел за два дня до матча – в воскресенье. А перед этим расправился в чемпионате Украины со "Львовом". Смотрите, как это было.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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