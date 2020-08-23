"ПСЖ" имеет преимущество перед "Баварией" в очных встречах перед финалом Лиги чемпионов

Сегодня команды проведут между собой 10-й матч в истории

Французский "Пари Сен-Жермен" сыграет сегодня с немецкой "Баварией" в финале Лиги чемпионов. Матч пройдет в Лиссабоне, начало – в 22:00 по киевскому времени. Трансляция "ПСЖ" – "Бавария" онлайн доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса Oll.tv.

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"ПСЖ" – "Бавария": где смотреть финал Лиги чемпионов

Команды проведут между собой уже 10-й матч. Впервые они встретились на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 1994/95 годов, когда в одном квартете с ними играло киевское "Динамо". И тогда парижане дважды одолели мюнхенцев.

В целом же "ПСЖ" одержал пять побед над "Баварией", а на счету немцев только четыре виктории. Интересно, что ни разу команды не расходились мировой. Не будет ничьей и сегодня.

Зато на счету "Баварии" самая крупная победа в этом противостоянии – 5:1. Так команды сыграли в группе ЛЧ сезона 1997/98 годов. Самую же крупную победу "ПСЖ" одержал на групповом этапе ЛЧ в сезоне 2017/18 годов – 3:0.

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Предыдущая встреча команд произошла на товарищеском турнире Международный Кубок Чемпионов 2018, где немцы обыграли французов со счетом 3:1.

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Аналитики букмекерских контор называют фаворитом немецкую "машину". Коэффициент на победу "Баварии" в основное время составляет 2.05, тогда как ставку на победу "ПСЖ" можно сделать с котировкой 3.25, а на ничью – 4.20.

Смотрите как играли финалисты Лиги чемпионов:

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