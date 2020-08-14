"ПСЖ" оштрафовали за опоздание на второй тайм матча с "Аталантой"

Парижане задержались в раздевалке, зато сумели организовать камбэк

УЕФА оштрафовал "Пари Сен-Жермен" за поздний выход игроков парижан на второй тайм матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Аталанты" (2:1). На французский клуб наложили денежный штраф в размере 30 тысяч евро, также предупреждение получил наставник команды Томас Тухель, сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Напомним, "ПСЖ" одержал волевую победу над "Аталантой", забив оба мяча перед самым финальным свистком. На 90-й минуте счет сравнял Маркиньос, а спустя три минуты Максим Шупо-Мотинг забил победный гол.

"ПСЖ" пробился в полуфинал впервые за 25 лет и сыграет там с дебютантом этой стадии "Лейпцигом", который одолел мадридский "Атлетико" (2:1). Матч состоится 18 августа.

Напомним. что сегодня "Барселона" выставила самый возрастной состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков каталонского клуба составляет почти 30 лет.

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Также в этой встрече лидер "Баварии" превзошел бомбардирский рекорд Шевченко в матчах против "Барселоны". Немецкий футболист в шестой раз в карьере огорчил вратаря каталонского клуба.

Смотрите обзор первого тайма матча "Барселона" – "Бавария":

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