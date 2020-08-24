"ПСЖ" подсказали неожиданный рецепт победы в Лиге чемпионов

Французский клуб должен подписать игрока из Хорватии, чтобы уж точно победить в финале

23 августа французский "Пари Сен-Жермен" проиграл финал Лиги чемпионов немецкой "Баварии" (0:1). Парижане впервые в истории дошли до финала, но с первого раза завоевать трофей не смогли. Тем не менее, Хорватский футбольный союз в Twitter дал "ПСЖ" совет, как одержать победу в престижном турнире.

"Эй, "ПСЖ". Кажется, есть рецепт победы в Лиге чемпионов... Как насчет приобрести игрока сборной Хорватии во время летнего трансферного окна?", – написала хорватская сторона и прикрепила к сообщению коллаж.

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На нем собраны хорватские футболисты-победители Лиги чемпионов за последние семь лет. В 2013 году победу в турнире праздновал Марио Манджукич из "Баварии", в 2014, а затем с 2016 по 2018 трофей доставался "Реалу" и Луке Модричу, в 2019-м Деян Ловрен помог победить в ЛЧ "Ливерпулю", а в 2020 году в составе "Баварии" победителем стал Иван Перишич.

Ранее мы писали, что восемь игроков "Баварии" и "ПСЖ" вошли в символическую сборную Лиги чемпионов. Впервые за много лет в команду сезона не попали Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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