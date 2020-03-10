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"ПСЖ" "попал" на крупную сумму денег из-за отсутствия зрителей на ответном матче с "Боруссией"

10 марта, 08:25

Максим Перепелица

Убытки французского клуба составят 10 миллионов евро

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между французским "Пари Сен-Жермен" и дортмундской "Боруссией" в Париже на стадионе "Парк де Пренс" пройдет при пустых трибунах. Как утверждает RMC Sport, отсутствие болельщиков на этой встрече обойдется французскому клубу в 10 миллионов евро. В эту сумму входят доход от продажи билетов, а также прибыль, которую могли бы принести рестораны, магазины и другие заведения на стадионе. При этом "ПСЖ" все равно будет вынужден заплатить за работу службы безопасности и другого обслуживающего персонала, а также за уборку внутренних помещений арены после игры.

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Экономика Парижа также недосчитается значительной части прибыли от этой игры, поскольку на матч должны были прилететь около 7000 фанатов из Германии.

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Напомним, что из-за вспышки коронавируса во Франции временно закрывали Лувр, а также изменили обряд причастия: священникам запретили своими руками класть в рот прихожанину гостию (хлеб, символизирующий Тело Христово).

Кроме того, с начала распространения коронавируса во Франции, более 11 тысяч медицинских масок и около 1,4 тысячи флаконов с дезинфицирующим средством похищено из больниц Парижа и столичного региона Иль-де-Франс

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Лига чемпионов псж Боруссия Дортмунд

Источник: Сегодня|Спорт

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