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"ПСЖ" – "Реал": где смотреть матч Лиги чемпионов

18 сентября, 13:42

Список трансляций поединка группы А первого тура ЛЧ

Парижане готовятся к матчу с "Реалом"

Парижане готовятся к матчу с "Реалом" / Фото: AFP

Сегодня в Париже на стадионе "Парк де Пренс" состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встречаются фавориты группы А – "Пари Сен-Жермен" (Франция) и "Реал" (Испания). Мы ведем онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Реал"

Букмекеры о матче "ПСЖ" – "Реал". В конторах считают, что у французского клуба немногим больше шансов добыть три очка. Котировки на победу "Пари Сен-Жермен" – 2.30, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 3.00. Коэффициент на то, что обе команды забьют - 1.48.

Матч "ПСЖ" – "Реал" начнется в 22:00 по киевскому времени и будет в прямом эфире показан на телеканале "Футбол 1". В интернете игру можно будет посмотреть в подписке на oll.tv.

Ранее мы писали, что Спортивный арбитражный суд сократил наказание Неймару, уменьшив наказание с трех до двух матчей. Таким образом, форвард "ПСЖ" может выйти на поле в еврокубках лишь 22 октября в матче против "Брюгге". Бразилец был наказан за то, что критиковал арбитров в Instagram.

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В прошлом сезоне "ПСЖ" и "Реал" вылетели в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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