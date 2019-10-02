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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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"ПСЖ" выиграл у "Галатасарая" и без Неймара: дебютный гол за парижан забил Икарди

2 октября, 01:36

У лучшей команды Франции - идеальный старт в Лиге чемпионов: два поединка - две победы

"ПСЖ" снова побеждает

"ПСЖ" снова побеждает / Фото: Reuters

"ПСЖ" одержал вторую кряду победу в групповом раунде Лиги чемпионов. После домашнего разгрома "Реала" (3:0), парижане в гостях обыграли стамбульский "Галатасарай" со счетом 1:0. Снова за чемпионов Франции не играл их звездный форвард Неймар, отбывающий дисквалификацию. В его отсутствие свой первый гол за "ПСЖ" забил Икарди, перешедший к парижанам из "Интера" на правах аренды.

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Галатасарай – ПСЖ – 0:1
Гол: Икарди, 52
Галатасарай: Муслера – Мариано, Луйиндама, Маркан, Нагатомо (Байрам, 77) – Беланда (Фегули, 62), Нзонзи, Донк, Сери, Бабел (Андоне, 64) – Фалькао
ПСЖ: Навас – Бернат, Кимпембе, Силва, Менье – Верратти, Маркиньос, Гуйе – Ди Мария (Эррера, 83), Икарди (Мбаппе, 61), Сарабия (Чупо-Мотинг, 71)
Предупреждения: Маркан – Икарди, Ди Мария, Эррера

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Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть самого престижного еврокубка.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов псж Галатасарай

Источник: Сегодня|Спорт

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