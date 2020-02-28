Пушка Холанда признана лучшим голом в 1/8 финала Лиги чемпионов

УЕФА признал гол нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда лучшим по итогам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов. Норвежский вундеркинд сделал дубль в ворота "Пари Сен-Жермен" (2:1). Лучшим мячом стал как раз второй гол Холанда, когда Эрлинг принял передачу от соперника и с линии штрафной мощнейшим ударом отправил мяч под перекладину.

Также на награду претендовали Дрис Мертенс из "Наполи", а также Йосип Иличич и Ремо Фройлер из "Аталанты".

Холанд перешел в "Боруссию" из "Зальцбурга" зимой. Немцы заплатили за него 20 миллионов евро, хотя ориентировочная стоимость 19-летнего форварда на сайте transfermarkt.com составляет 60 миллионов евро. В новой команде он уже успел наколотить 9 голов в Бундеслиге, один – в Кубке Германии и два – в Лиге чемпионов. Также на его счету 28 голов за "Зальцбург" в первой половине сезона.

Реклама

Кстати, мы уже писали, что Холанд развил невероятную скорость в матче Лиги чемпионов. Форвард "Боруссии" приблизился к мировому рекорду в матче с "ПСЖ".

На данный момент Холанд занимает второе место в списке бомбардиров текущей Лиги чемпионов – на счету футболиста 10 мячей, на один больше у лидера "Баварии" Роберта Левандовски, но поляк получил травму и пропустит около месяца.

Лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама