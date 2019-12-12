Пятов: "Арбитр должен был удалять Муриэля, наверное, надо было подольше Додо поваляться"

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал поражение от "Аталанты" (0:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Дончане проиграли решающий матч и не смогнли выйти в плей-офф Лиги чемпионов, зато весной смогут сыграть в Лиге Европы. "Шахтер" – "Аталанта" 0:3 видео голов и обзор матча.

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"Тяжелый матч, точно счет не по игре, какие-то голы непонятные. Ничего не предвещало голов, но это футбол – тут нужна максимальная концентрация.

В эпизоде с первым голом "Аталанты" тоже можно было бы зафиксировать офсайд. Не знаю, как они трактуют. Арбитр должен был давать игроку "Аталанты" вторую желтую, но, наверное, надо было подольше Додо поваляться. Судья должен за такое давать. Все видели, а он не видел. Но это не снимает с нас ответственность.

Удаление Додо? Он молодой, сам понимает свои ошибки. Где-то завелся, разозлился, но все учатся на своих ошибках. Учитывая наши амбиции, мы не выполнили нашу задачу. Но судьба решила, что мы сыграем в Лиге Европы", – сказал Пятов после матча.