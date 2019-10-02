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Пятов – лучший вратарь ЛЧ! После отбитого пенальти кипер "Шахтера" попал в Сборную мира

2 октября, 16:16

Известный портал Whoscored включил голкипера дончан в команду лучших футболистов игрового дня в ЛЧ

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Getty Images

Авторитетный портал WhoScored включил вратаря Андрея Пятова в символическую сборную вторника в Лиге чемпионов. Отбитый пенальти от Иличича и еще несколько сейвов Пятова перевесили его ошибку в эпизоде с первым пропущенном мячом "Шахтера", который одержал волевую победу над "Аталантой" со счетом 2:1.

В число партнеров Андрея Пятова по символической сборной игрового дня в Лиге чемпионов попал и экс-футболист луганской "Зари", а ныне нападающий "Брюгге" Бонавентуре, отличившийся дублем в матче с "Реалом" (2:2).

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Компанию Пятову и Бонавентуре в Сборной мира составили Куадрадо, Кимпембе, Милунович, Лоди, Марез, Кроос, Партей, Гнабри и Левандовски. Напомним, двое последних записали на свой счет шесть голов в матче "Тоттенхэм" – "Бавария", который завершился самым крупным в истории домашним поражением английских клубов в еврокубках – 2:7.

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Ранее Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой". "Мне Тони (Антонио Феррейра, тренер вратарей "Шахтера". – Ред.) подсказал, куда прыгать. Иличич почти всегда бьет в левый от вратаря угол", – поведал кипер "Шахтера".

Отметим, что изюминкой матча Юношеской лиги УЕФА "Аталанта" U19 – "Шахтер" U-19, который предшествовал поединку основных команд, стал хитрый розыгрыш пенальти в исполнении "горняков" а-ля Месси/Суарес. Мудрик, имитируя удар с "точки", отпасовал на одноклубника Судакова, и тот отправил мяч в ворота итальянцев. Выглядело блистательно!

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Андрей Пятов

Источник: Сегодня|Спорт

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