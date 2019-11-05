Пятов попал в пятерку самых дорогих ветеранов Лиги чемпионов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Основной вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оказался среди самых дорогих ветеранов Лиги чемпионов. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt. К слову, завтра в рамках Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в Хорватии против местного "Динамо". Онлайн матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" уже есть на нашем сайте.

Среди заслуженных игроков 35-летний украинский голкипер занимает четвертое место. Уроженца Кропивницкого оценивают в 2,5 миллиона евро. Возглавляет же список ровесник Пятова – защитник итальянского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, чья рыночная стоимость составляет 7,5 "лимона" евро. Среди других "призеров" – также игроки оборонительного плана: бразильский защитник французского "ПСЖ" Тьяго Силва и словенский вратарь итальянского "Интера" Самир Ханданович. Их обоих оценили в 6 миллионов. А закрывает топ-5 еще один кипер – чилиец Клаудио Браво из "Манчестер Сити", у него такой же ценник, как и у украинца.

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Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК) – "ДИНАМО" (ЗАГРЕБ) – 2:2

(Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 пен)

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Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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