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Пятов попал в пятерку самых дорогих ветеранов Лиги чемпионов

5 ноября, 11:55

Украинского вратаря оценивают в 2,5 млн евро

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Основной вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Андрей Пятов оказался среди самых дорогих ветеранов Лиги чемпионов. Об этом сообщает авторитетный портал Transfermarkt. К слову, завтра в рамках Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет в Хорватии против местного "Динамо". Онлайн матча "Динамо" Загреб – "Шахтер" уже есть на нашем сайте.

Среди заслуженных игроков 35-летний украинский голкипер занимает четвертое место. Уроженца Кропивницкого оценивают в 2,5 миллиона евро. Возглавляет же список ровесник Пятова – защитник итальянского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, чья рыночная стоимость составляет 7,5 "лимона" евро. Среди других "призеров" – также игроки оборонительного плана: бразильский защитник французского "ПСЖ" Тьяго Силва и словенский вратарь итальянского "Интера" Самир Ханданович. Их обоих оценили в 6 миллионов. А закрывает топ-5 еще один кипер – чилиец Клаудио Браво из "Манчестер Сити", у него такой же ценник, как и у украинца.

Наш репортаж: "Шахтер" улетел в Хорватию с 20 футболистами

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Напомним, предыдущая встреча команд в Харькове завершилась боевой ничьей 2:2. "Горняки" открыли счет благодаря точному удару Евгения Коноплянки, еще до перерыва его сравнял Дани Ольмо. Во втором тайме Мислав Оршич реализовал пенальти и вывел гостей вперед, но вышедший на замену Додо принес "горнякам" ничью.

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ОБЗОР МАТЧА "ШАХТЕР" (ДОНЕЦК) – "ДИНАМО" (ЗАГРЕБ) – 2:2
(Коноплянка, 16, Додо, 75 – Ольмо, 25, Оршич, 60 пен)

Читайте также еще об одном знаменитом вратаре – Икере Касильясе, который возвращается на поле после инфаракта.

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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Лига чемпионов ветеран Шахтер Донецк Андрей Пятов

Источники: Transfer Market Web , Сегодня|Спорт

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