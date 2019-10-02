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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Пятов раскрыл секрет отбитого пенальти в матче с "Аталантой"

2 октября, 09:28

Кинзерский Эдуард

Это уже пятый 11-метровый, который голкипер "Шахтера" парировал в поединках Лиги чемпионов

Андрей Пятов

Андрей Пятов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

В аэропорту Милана на обратном пути в Киев корреспондент "Сегодня" во время прохождения паспортного контроля оказался рядом с Андреем Пятовым. Естественно, не мог не спросить его об отбитом пенальти в матче "Шахтера" с "Аталантой" – уже пятом для него в Лиге чемпионов: пятый от Пятова – вот такой каламбур выходит.

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- Ты реагировал по удару? – поинтересовался у Пятова корреспондент "Сегодня"?

- Нет, мне Тони (Антонио Феррейра, тренер вратарей "Шахтера". – Ред.) подсказал, куда прыгать. Сказал, что если в наши ворота поставят пенальти, бить будет скорее всего Иличич, он в последнее время – штатный пенальтист "Аталанты", и в сборной тоже бьет. И почти всегда – в левый от вратаря угол, – ответил Пятов.

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Пенальти в матче "Аталанта" – "Шахтер"

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Ранее в Лиге чемпионов Андрею Пятову удавалось отбивать пенальти в 2011-м в матче с "Ромой", в 2014-м – с "Порту", в 2015-м – с "Мальме" и в 2017-м – с "Ман Сити". Всего в ЛЧ голкипер "Шахтера" провел 78 матчей, в которых пропустил 108 голов.

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Напомним, во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" одержал волевую победу над "Аталантой", забив решающий мяч на 95-й минуте. Выигрыш в Милане дарит "горнякам" прекрасные шансы на попадание в весеннюю часть самого престижного еврокубка.

Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов вратарь Шахтер Донецк Андрей Пятов пенальти Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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