"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионов

В среду, 26 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится галактическое противостояние. В первом матче 1/8 Лиги чемпионов встречаются "Реал" и "Манчестер Сити". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем мультимедийную трансляцию этого поединка титанов.

АНОНС МАТЧА "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"

Несмотря на решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от следующих двух евросезонов за финансовые махинации, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команду украинца Александра Зинченко называют главным претендентом на трофей.

"Реал" – не фаворит нынешней Лиги чемпионов, но Зинедину Зидану, похоже, этот статус и не нужен. Три из последних розыгрышей ЛЧ "сливочные" под руководством Зизу выиграли, когда в них тоже по ходу сезона верили далеко не все.

Что интересно, в своих национальных чемпионатах соперники по сегодняшней битве занимают вторые места. Но если "Реал" в Испании отстает от "Барселоны" всего на 2 очка, то "Манчестер Сити" в Англии от "Ливерпуля" – на 22.

Ориентировочные составы на матч "Реал" – "Манчестер Сити" от УЕФА

"РЕАЛ": Куртуа; Карвахаль, Варан, Рамос, Менди; Модрич, Вальверде, Каземиро, Кроос; Винисиус, Бензема

Не сыграют: Азар (голеностоп), Асенсио (плохая форма)

"МАНЧЕСТЕР СИТИ": Эдерсон; Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Зинченко; де Брейне, Родри, Сильва; Бернарду Силва, Стерлинг

Под вопросом: Сане (плохая форма)

"Висит" на карточке: Менди

Сравнение "Реала" и "Манчестер Сити" от Transfermarkt. Согласно оценкам футбольно-финансовых аналитиков, стоимость состава "Манчестер Сити" – на 210 миллионов евро дороже кадровой обоймы "Реала". Общая же цена игроков обеих команд составляет 2.37 миллиарда евро.

Заявки "Реала" и "Манчестер Сити" на игру

Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля. Несмотря на статус гостей, фаворитами поединка на "Сантьяго Бернабеу" аналитики называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" установлен коэффициент 2.39, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 2.85. Иными словами, вероятность выигрыша матча английским клубом оценивается в 40 процентов, испанским грандом – в 34 процента, а ничейного исхода – 26 процентов.

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Наиболее вероятными вариантами итоговых цифр на табло букмекеры называют ничью 1:1 или победу "МанСити" 2:1 – коэффициенты на такие исходы сегодняшнего противостояния равны 7.00 и 9.50.

Что касается выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов из этой пары, то "Манчестер Сити" на проход аналитики дают 66 процентов (коэффициент 1.47), а "Реалу" – 34 процента (коэффициент 2.80).

Заявления перед матчем "Реал" – "Манчестер Сити"

"Мы будем играть с большим клубом. Знаем, с какими испытаниями столкнемся. Это не последний шанс для нас выиграть Лигу чемпионов. Вы никогда не знаете, что может произойти в дальнейшем. У нас есть возможность. Мы стараемся оставаться собой. Желание победить всегда должно присутствовать, иначе победа невозможна, но это лишь очередная игра. Вот и все". "Очень плохо, что у "Реала" не сыграет Азар. Я имел честь наблюдать за его игрой и страдать от него в Англии. Когда наблюдаете за ним вблизи, убеждаетесь в качестве этого футболиста. Это отличное приобретение для "Реала". Хотел бы, чтобы он сыграл с „Манчестер Сити". Азар – великолепный игрок" "Что касается отстранения на два года от еврокубков, то мы будем подавать апелляцию. Я доверяю руководству клуба. Я видел аргументы и доказательства невиновности "Манчестер Сити". Мы заслужили право выступать в Лиге чемпионов", – заявил перед игрой с "Реалом" главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола

"Это противостояние "Реала" и "Манчестер Сити", а не противостояние Зидана и Гвардиолы. Это будет интересная встреча. Гвардиола – лучший тренер в мире. Он доказал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Есть множество выдающих тренеров, но, думаю, он лучший. Есть множество команд, которые любят контролировать мяч. У каждого соперника есть свои сильные стороны, и наша задача состоит в том, чтобы нейтрализовать их. У "Манчестер Сити" много сильных сторон, включая контроль мяча. "Реал" тоже славится этим", – отметил перед игрой с "МанСити" главный тренер мадридцев Зинедин Зидан

Факты о "Реале" и "Манчестер Сити"

"РЕАЛ" МАДРИД

"Реал" выиграл 3 из 4 последних розыгрышей Лиги чемпионов

На групповом этапе текущего розыгрыша команда Зинедина Зидана набрала 11 очков и финишировала второй вслед за "ПСЖ". В первом туре в Париже "Реал" был разгромлен чемпионами Франции с результатом 3:0

Из последних девяти еврокубковых матчей на "Сантьяго Бернабеу" мадридцы выиграли всего три при трех ничьих и трех поражениях

Мадридцы проиграли шесть кряду противостояний на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в период с 2005 по 2010 год, зато выиграли следующие восемь до прошлогоднего поражения от "Аякса"

"Реал" в 50-й раз сражается за Кубок европейских чемпионов – больше, чем любая другая команда

Последний матч "Реала" с представителем Англии пришелся на финал Лиги чемпионов-2017/18. Тогда в Киеве мадридский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Счет открыл Бензема, после чего дубль сделал вышедший на замену Гарет Бейл, один из голов которого был забит невероятным ударом через себя

"МАНЧЕСТЕР СИТИ"

На стадии группового турнира "горожане" набрали 14 очков в квартете С и заняли первое место, опередив ближайшего преследователя на семь баллов. "Сити" выиграл три первых матча – гостевой поединок с "Шахтером" (3:0), а также домашние встречи с загребским "Динамо" (2:0) и "Аталантой" (5:1). Победная серия манкунианцев в Лиге чемпионов, состоявшая из четырех матчей, прервалась в Италии – 1:1. С тем же результатом закончился и домашний матч с "Шахтером", а в заключительном туре в Загребе было разгромлено местное "Динамо" – 4:1

В 10 последних поединках Лиги чемпионов "Сити" наколотил 30 мячей

Манчестер Сити" в девятый раз участвует в Лиге чемпионов и в седьмой раз кряду добрался до 1/8 финала

В 1/8 финала ЛЧ-2018/19 "Сити" в пух и прах разнес "Шальке-04" – 3:2 в Гельзенкирхене и 7:0 в Манчестере. Вторая из этих побед остается для "горожан" самой крупной в турнирах УЕФА

Статистика "Сити" в двухматчевых дуэлях с испанскими клубами – один успех при четырех вылетах. Англичане проиграли четыре матча с испанцами, дважды уступив "Барселоне" в 1/8 финала Лиги чемпионов – в сезонах 2013/14 (общий счет 1:4) и 2014/15 (общий счет 1:3)

Манкунианцы еще никогда не выигрывали еврокубковый матч плей-офф в Испании

Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в групповом раунде с "Шахтером"

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