"Реал" – "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча 1/8 Лиги чемпионов

В среду, 26 февраля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится галактическое противостояние. В первом матче 1/8 Лиги чемпионов встречаются "Реал" и "Манчестер Сити". Начало – в 22:00 по киевскому времени. Мы проведем мультимедийную трансляцию этого поединка титанов.
АНОНС МАТЧА "РЕАЛ" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ"
Несмотря на решение УЕФА отстранить "Манчестер Сити" от следующих двух евросезонов за финансовые махинации, в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов команду украинца Александра Зинченко называют главным претендентом на трофей.
"Реал" – не фаворит нынешней Лиги чемпионов, но Зинедину Зидану, похоже, этот статус и не нужен. Три из последних розыгрышей ЛЧ "сливочные" под руководством Зизу выиграли, когда в них тоже по ходу сезона верили далеко не все.
Что интересно, в своих национальных чемпионатах соперники по сегодняшней битве занимают вторые места. Но если "Реал" в Испании отстает от "Барселоны" всего на 2 очка, то "Манчестер Сити" в Англии от "Ливерпуля" – на 22.
Ориентировочные составы на матч "Реал" – "Манчестер Сити" от УЕФА
"РЕАЛ": Куртуа; Карвахаль, Варан, Рамос, Менди; Модрич, Вальверде, Каземиро, Кроос; Винисиус, Бензема
Не сыграют: Азар (голеностоп), Асенсио (плохая форма)
"МАНЧЕСТЕР СИТИ": Эдерсон; Уокер, Фернандиньо, Ляпорт, Зинченко; де Брейне, Родри, Сильва; Бернарду Силва, Стерлинг
Под вопросом: Сане (плохая форма)
"Висит" на карточке: Менди
Сравнение "Реала" и "Манчестер Сити" от Transfermarkt. Согласно оценкам футбольно-финансовых аналитиков, стоимость состава "Манчестер Сити" – на 210 миллионов евро дороже кадровой обоймы "Реала". Общая же цена игроков обеих команд составляет 2.37 миллиарда евро.
Заявки "Реала" и "Манчестер Сити" на игру
Прогноз на матч "Реал" – "Манчестер Сити" 26 февраля. Несмотря на статус гостей, фаворитами поединка на "Сантьяго Бернабеу" аналитики называют "Манчестер Сити". На победу "горожан" установлен коэффициент 2.39, на ничью – 3.70, на победу "Реала" – 2.85. Иными словами, вероятность выигрыша матча английским клубом оценивается в 40 процентов, испанским грандом – в 34 процента, а ничейного исхода – 26 процентов.
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Наиболее вероятными вариантами итоговых цифр на табло букмекеры называют ничью 1:1 или победу "МанСити" 2:1 – коэффициенты на такие исходы сегодняшнего противостояния равны 7.00 и 9.50.
Что касается выхода в 1/4 финала Лиги чемпионов из этой пары, то "Манчестер Сити" на проход аналитики дают 66 процентов (коэффициент 1.47), а "Реалу" – 34 процента (коэффициент 2.80).
Заявления перед матчем "Реал" – "Манчестер Сити"
"Мы будем играть с большим клубом. Знаем, с какими испытаниями столкнемся. Это не последний шанс для нас выиграть Лигу чемпионов. Вы никогда не знаете, что может произойти в дальнейшем. У нас есть возможность. Мы стараемся оставаться собой. Желание победить всегда должно присутствовать, иначе победа невозможна, но это лишь очередная игра. Вот и все".
"Очень плохо, что у "Реала" не сыграет Азар. Я имел честь наблюдать за его игрой и страдать от него в Англии. Когда наблюдаете за ним вблизи, убеждаетесь в качестве этого футболиста. Это отличное приобретение для "Реала". Хотел бы, чтобы он сыграл с „Манчестер Сити". Азар – великолепный игрок"
"Что касается отстранения на два года от еврокубков, то мы будем подавать апелляцию. Я доверяю руководству клуба. Я видел аргументы и доказательства невиновности "Манчестер Сити". Мы заслужили право выступать в Лиге чемпионов", – заявил перед игрой с "Реалом" главный тренер "МанСити" Хосеп Гвардиола
"Это противостояние "Реала" и "Манчестер Сити", а не противостояние Зидана и Гвардиолы. Это будет интересная встреча. Гвардиола – лучший тренер в мире. Он доказал это в "Барселоне", "Баварии" и "Манчестер Сити". Есть множество выдающих тренеров, но, думаю, он лучший. Есть множество команд, которые любят контролировать мяч. У каждого соперника есть свои сильные стороны, и наша задача состоит в том, чтобы нейтрализовать их. У "Манчестер Сити" много сильных сторон, включая контроль мяча. "Реал" тоже славится этим", – отметил перед игрой с "МанСити" главный тренер мадридцев Зинедин Зидан
Факты о "Реале" и "Манчестер Сити"
"РЕАЛ" МАДРИД
- "Реал" выиграл 3 из 4 последних розыгрышей Лиги чемпионов
- На групповом этапе текущего розыгрыша команда Зинедина Зидана набрала 11 очков и финишировала второй вслед за "ПСЖ". В первом туре в Париже "Реал" был разгромлен чемпионами Франции с результатом 3:0
- Из последних девяти еврокубковых матчей на "Сантьяго Бернабеу" мадридцы выиграли всего три при трех ничьих и трех поражениях
- Мадридцы проиграли шесть кряду противостояний на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов в период с 2005 по 2010 год, зато выиграли следующие восемь до прошлогоднего поражения от "Аякса"
- "Реал" в 50-й раз сражается за Кубок европейских чемпионов – больше, чем любая другая команда
- Последний матч "Реала" с представителем Англии пришелся на финал Лиги чемпионов-2017/18. Тогда в Киеве мадридский клуб обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Счет открыл Бензема, после чего дубль сделал вышедший на замену Гарет Бейл, один из голов которого был забит невероятным ударом через себя
"МАНЧЕСТЕР СИТИ"
- На стадии группового турнира "горожане" набрали 14 очков в квартете С и заняли первое место, опередив ближайшего преследователя на семь баллов. "Сити" выиграл три первых матча – гостевой поединок с "Шахтером" (3:0), а также домашние встречи с загребским "Динамо" (2:0) и "Аталантой" (5:1). Победная серия манкунианцев в Лиге чемпионов, состоявшая из четырех матчей, прервалась в Италии – 1:1. С тем же результатом закончился и домашний матч с "Шахтером", а в заключительном туре в Загребе было разгромлено местное "Динамо" – 4:1
- В 10 последних поединках Лиги чемпионов "Сити" наколотил 30 мячей
- Манчестер Сити" в девятый раз участвует в Лиге чемпионов и в седьмой раз кряду добрался до 1/8 финала
- В 1/8 финала ЛЧ-2018/19 "Сити" в пух и прах разнес "Шальке-04" – 3:2 в Гельзенкирхене и 7:0 в Манчестере. Вторая из этих побед остается для "горожан" самой крупной в турнирах УЕФА
- Статистика "Сити" в двухматчевых дуэлях с испанскими клубами – один успех при четырех вылетах. Англичане проиграли четыре матча с испанцами, дважды уступив "Барселоне" в 1/8 финала Лиги чемпионов – в сезонах 2013/14 (общий счет 1:4) и 2014/15 (общий счет 1:3)
- Манкунианцы еще никогда не выигрывали еврокубковый матч плей-офф в Испании
Смотрите, как "Манчестер Сити" играл в групповом раунде с "Шахтером"
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