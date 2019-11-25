"Реал" – "ПСЖ": онлайн матча грандов за место под солнцем

Парижане скосили "Реал" / Фото: AFP

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Во вторник, 26 ноября, "Реал" на своем поле примет "Пари Сен-Жермен" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча группы A, которая пройдет на "Сантьяго Бернабеу", начнется в 22:00. Мы проведем онлайн матча с яркими фото и видео голов.

ОНЛАЙН "Реал" – "ПСЖ" 0:0

Мадридский "Реал" занимает второе место в турнирной таблице группы A, имея на своем счету семь очков. В то же время, "Пари Сен-Жермен" уверенно возглавляет группу А, набрав максимально возможные 12 очков.

N Команда И В Н П М О 1 ПСЖ 4 4 0 0 10-0 12 2 РЕАЛ МАДРИД 4 2 1 1 9-5 7 3 БРЮГГЕ 4 0 2 2 2-8 2 4 ГАЛАТАСАРАЙ 4 0 1 3 0-8 1

"Сливочные" на старте группового этапа проиграли "Пари Сен-Жермен" (0:3), затем разошлись миром с "Брюгге" (2:2), после чего дважды разобрались с "Галатасараем" (1:0 и 6:0).

А вот команда Томаса Тухеля, одержав четыре победы, обеспечила себе выход в 1/8 финала, но еще не гарантировала первое место.

В предстоящем матче обе команды сыграют далеко не оптимальными составами. У "Реала" в лазарете Марко Асенсио, Хамес Родригес, Начо и Лукас. Наставник "ПСЖ" Томас Тухель точно не сможет рассчитывать на Левена Курзаву. Также под вопросом участие в матче Тило Керера, Тома Менье и Андера Эрреры.

Томас Тухель / Фото: AFP

"Мы встречаемся с "Реалом" – командой, которая в последние годы несколько раз выиграла Лигу чемпионов. Это команда высокого уровня и с особой психологией. Это серьезный вызов для нас. Этот матч будет отличаться от предыдущего. "Сантьяго Бернабеу" — особенный стадион, где играть очень сложно. "Реал" сейчас на ходу, много забивает и почти не пропускает. Но и у нас сбалансированная и опасная команда. Мы готовы к испытанию. Я уверен в этом. Будет тяжело, но пришло время доказать, что мы способны добиваться нужного результата. Я верю в свою команду накануне этого матча. Мои игроки готовы", – рассказал главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель.

Зинедин Зидан / Фото: AFP

"Это самый важный период в сезоне и большое испытание для нас в матче с сильным соперником. Мы не стремимся отомстить им за поражение в первом круге, но хотим показать хорошую игру. Я хочу, чтобы моя команда провела все 90 минут на хорошем уровне. Я уже давно знаю Мбаппе и влюблён в него как в личность, но сейчас он наш соперник, и ничего более", – отметил главный тренер "Реала" Зинедин Зидан.

Ориентировочные составы:

"Реал": Тибо Куртуа – Даниэль Карвахаль, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Марсело – Лука Модрич, Карлос Каземиро, Тони Кроос – Родриго, Карим Бензема, Эден Азар.

"ПСЖ": Кейлор Навас – Тома Менье, Тьяго Силва, Преснел Кимпембе, Хуан Бернат – Марко Верратти, Идрисса Гуйе, Маркиньос – Анхель Ди Мария, Мауро Икарди, Килиан Мбаппе.

Испанцы и французы встречались в еврокубках девять раз. Побед больше у "Реала": 4 против 3. Разница по голам в пользу парижан: 12-11. Мадридцы у себя дома выиграли три из четырех очных матчей и потерпели одно поражение.

Ранее мы писали, что игрок "сливочных" Гарет Бейл требует продать его в Китай и может больше не сыграть за "Реал".

Смотрите, как забивает Бейл

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