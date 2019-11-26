"Реал" – "ПСЖ": где смотреть битву миллиардеров в группе А

Реал Мадрид / Фото: Reuters

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов "Реал" будет принимать "ПСЖ". Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу" 26 ноября. Начало встречи – в 22:00. Поединок покажет телеканал "Футбол 2". Трансляция поединка "Реал"- "ПСЖ" будет доступна на нашем сайте.

"ПСЖ" пока что идет со стопроцентным показателем (12 очков в 4 турах), и уже досрочно обеспечил себе выход из группы. Теперь перед парижанами стоит задача обеспечить себе первое место в Группе А, и даже поражение в Мадриде не слишком усложнит выполнение этой задачи.

Реал" стартовал в Лиге Чемпионов разгромным поражением от ПСЖ – в ворота Тибо Куртуа в Париже влетело три гола, ответить даже голом престижа "королевский клуб" не смог. После этой неудачи последовала еще одна – во втором туре, вопреки всем прогнозам, команда Зинедина Зидана не смогла обыграть "Брюгге", расписав с бельгийцами ничью 2:2 на своем поле.

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Как мы писали ранее, "Реал" согласился заплатить за Мбаппе "ПСЖ" рекордные 400 миллионов евро. Королевская компенсация за 20-летнего форварда, согласитесь! На данный момент самым дорогим трансфером всех времен в футболе является переход бразильского нападающего Неймара из "Барселоны" в "ПСЖ", который был осуществлен за 222 млн евро.

Смотрите, как забивает Мбаппе

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