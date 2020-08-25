Ребров, Милевский и соперники "Динамо": расписание и результаты 2-го раунда отбора Лиги чемпионов

25 и 26 августа пройдут матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. По итогам этих встреч определятся потенциальные соперники киевского "Динамо". Напомним, киевляне стартуют в турнире с третьего квалифай раунда и будут пробиваться в основную сетку по Пути представителей лиг. Как мы писали ранее, победа "Шахтера" изменила соперников для "Динамо" в отборе в Лигу чемпионов.

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Также на этой стадии выступит клуб Сергея Реброва "Ференцварош" из Венгрии, который встретится с командой Марьяна Шведа "Селтиком" из Шотландии. Правда, украинец в этом матче не сыграет, так как отдан в аренду в бельгийский "Мехелен". А также команда Артема Милевского, Александра Нойока и Евгения Хачериди брестское "Динамо" – они сыграют с "Сараево" из Боснии.

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Путь представителей лиг

Вторник, 28 августа

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21:00 ПАОК (Греция) – Бешикташ (Турция)

Среда, 26 августа

17:30 АЗ Алкмар (Нидерланды) – Виктория Пльзень (Чехия)

20:00 Локомотива Загреб (Хорватия) – Рапид (Австрия)

Путь чемпионов

Вторник, 28 августа

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21:00 Тирана (Албания) – Црвена Звезда (Сербия)

Среда, 26 августа

17:30 АЗ Алкмар (Нидерланды) – Виктория Пльзень (Чехия)

19:00 Карабах (Азербайджан) – Шериф (Молдова)

19:00 Судува (Литва) – Маккаби Тель-Авив (Израиль)

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19:00 Целе (Словения) – Мольде (Норвегия)

20:30 Лудогорец (Болгария) – Мидтьюлланн (Дания)

21:00 Динамо Брест (Беларусь) – Сараево (Босния)

21:00 Легия (Польша) – Омония (Кипр)

21:00 ЧФР Клуж (Румыния) – Динамо Загреб (Хорватия)

21:15 Янг Бойз (Швейцария) – Клаксвик (Фареры)

21:45 Селтик (Шотландия) – Ференцварош (Венгрия)

Добавим, что все противостояния состоят из одного матча, при необходимости проводится дополнительное время и серия пенальти. Победители выходят в третьий отборочный раунд Лиги чемпионов, проигравшие попадают в третий отборочный раунд Лиги Европы.

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