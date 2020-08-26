Ребров против кельтов: прогноз на матч Лиги чемпионов "Селтик" – "Ференцварош"

"Венгры не будут мальчиками для битья и навяжут конкуренцию": анонс и прогноз от футбольного комментатора Кирилла Круторогова

Сегодня во втором раунде квалификации Лиги чемпионов в Шотландии состоится поединок "Селтика" против венгерского "Ференцвароша", который тренирует украинец Сергей Ребров. Начало матча – в 21:. Все противостояния этой стадии отбора пройдут из одного матча. Свой прогноз на поединок дает футбольный комментатор Кирилл Круторогов.

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Нас ждет противостояние чемпионов своих стран. Правда, как известно, чемпионат Шотландии прошлого сезона не был возобновлен из-за пандемии коронавируса после 30-го тура. Но в начале августа успел стартовать новый сезон, и команда Нила Леннона после трех туров имеет семь очков и идет на четвертом месте. В межсезонье "Селтик" купил у "АЕКа" голкипера Василиоса Баркаса и у "Вест Хэма" форварда Альбиана Айети, потратив на каждого по 5 миллионов евро, а украинца Марьяна Шведа отправили в аренду в бельгийский "Мехелен". В прошлом сезоне "кельты" прошли два раунда квалификации и оступились на румынском "Клуже". А в этом успели пройти представителя Исландии разгромной победой 6:0.

"Ференцварош" в межсезонье подписал албанского форварда Мюрто Узуни из хорватской "Локомотивы" и французского полузащитника Аисса Лаидуни из румынского "Волунтари". В чемпионате команда Реброва успела провести один тур, расписав ничью в дерби с МТК. А на предыдущей стадии квалификации Лиги чемпионов она выбила шведский "Юргорден", победив 2:0. Александр Зубков не попал в заявку ни на один из этих матчей.

"Селтик" представляется более мощной и опытной командой. Хотя, очевидно, что венгры не будут мальчиками для битья и навяжут конкуренцию. Можно было бы попробовать сделать ставку на "Обе команды забьют и проход "Селтика".

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Напомним, что Лигу чемпионов 2019/2020 выиграла "Бавария", которая победила во всех матчах турнира. В финале мюнхенцы одолели "ПСЖ":

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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