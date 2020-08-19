Рекордный путь "ПСЖ" к финалу и песни полуголых футболистов парижан

Ранее до битвы за трофей доходили четыре команды из чемпионата Франции

18 августа в Лиссабоне "ПСЖ" обыграл немецкий "Лейпциг" в первом полуфинале Лиги чемпионов со счетом 3:0 и стал пятым представителем французской Лиги 1, добравшимся до финала турнира. Ранее это удавалось "Реймсу" в 1956-м и 1959 годах, "Сент-Этьену" – в сезоне-1975/76, "Марселю" – в 1991-м и 1993 году и "Монако" в 2004-м. Но только "Марселю" удалось выиграть трофей – со второй попытки.

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Также парижанам потребовалось сыграть 110 матчей в Лиги чемпионов, чтобы, наконец-то, добраться до финала. Это самый долгий путь до первого решающего матча в истории соревнования. Ранее рекорд принадлежал лондонскому "Арсеналу", которому потребовалось для выхода в свой первый финал Лиги чемпионов в 2006 году 90 встреч.

Однако парижане сейчас не задумываются о печальной статистике, а празднуют. "ПСЖ" выложил видео из раздевалки команды после выхода в финал. На нем нападающие Неймар и Киллиан Мбаппе без футболок на радостях распевают кричалки.

Напомним, что соперник "ПСЖ" определится завтра в другом франко-немецком противостоянии – "Лион" – "Бавария", где фаворитом считается мюнхенский клуб.

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Смотрите, как "ПСЖ" прошел "Лейпциг" в полуфинале Лиги чемпионов

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