Рианна, экономия "старушки" и герой без маски: Дибала принес "Юве" победу над командой Симеоне

Туринцы били по воротам почти в три раза меньше, но добились нужного результата

Пауло Дибала и Маурицио Сарри / Фото: Reuters

Туринский "Ювентус", за который с трибун болела поп-дива Рианна, на своем поле минимально переиграл "Атлетико" 1:0 и стал победителем квартета D за тур до окончания группового раунда Лиги чемпионов. Судьбу матча решил гол в раздевалку на 45+2 минуте Пауло Дибалы. И теперь в последнем туре мадридский клуб, который теперь опережает "Байер" на одно очко, поведет с немцами заочную борьбу за вторую путевку в плей-офф турнира.

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"Ювентус" с первых минут больше контролировал мяч, что в итоге вылилось в цифры 58% на 42%, а "Атлетико" чаще бил по воротам – 15 против 6 – больше подал угловых – шесть против трех. Но моментам испанцев зачастую не хватало остроты, а туринцы экономно реализовали один из двух ударов в створ и спокойно довели дело до победы со счетом 1:0.

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Последний шанс отыграться уже на четвертой компенсированной минуте не использовал бывший форвард "Старой Синьоры" Альваро Мората. Корреа прострелил во вратарскую, мяч прошел под голкипером "Ювентуса" Войцехом Щенсны, а Мората фактически запутался в собственных ногах и упал вместо того, чтобы забить уже в пустые ворота.



Фото Reuters

Ранее мы писали, что шейхи из "Пари Сен-Жермен" собрались увезти Роналду из "Ювентуса".Спортивный директор французского клуба Леонардо подготовил заманчивое предложение и форварду, и клубу.

Напомним, недавно португалец высказал недовольство заменой в адрес тренера Маурицио Саррии не пожал ему руку, когда покидал поле во встрече с "Миланом".

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