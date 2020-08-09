Роберт Левандовски вернулся на четвертое место в списке лучших бомбардиров в Лиге чемпионов

Польский форвард обошел Карима Бензема и на пять мячей отстает от третьего места

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски оформил дубль в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против лондонского "Челси" (4:1) и вернул себе четвертое место в списке лучших бомбардиров турнира за всю историю.

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На данный момент на его счету поляка 66 забитых мячей в Лиге чемпионов, он опередил нападающего мадридского "Реала" Карима Бензема, на счету которого 65 мячей.

Абсолютным лидером по голам в Лиге чемпионов является Криштиану Роналду из "Ювентуса". Ранее португалец оформил дубль в ответном матче 1/8 финала против "Лиона", но его команда все равно вылетела из турнира. На данный момент на его счету 130 голов.

Второе место занимает Лионель Месси из "Барселоны". На счету аргентинца 115 мячей, вчера он отличился в матче с "Наполи". Замыкает первую тройку бывший форвард "Реала" и сборной Испании Рауль – 71 гол.

Добавим, что в текущем сезоне Левандовски забил уже 13 мячей. До рекорда в 17 мячей, который установил Криштиану Роналду в сезоне 2013/14 годов, остается 4 гола.

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Обзор матча "Бавария" – "Челси":

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