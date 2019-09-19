Роналду – в шоке, Симеоне – в экстазе, Семин – на вершине: лигочемпионские страсти в группе D

Экс-тренер "Динамо" возглавил группу, в которой "Атлетико" и "Ювентус" устроили супертриллер

Криштиану Роналду / Фото: AFP

После первого тура Лиги чемпионов в группе D образовался неожиданный лидер. Им стала команда экс-тренера киевского "Динамо" Юрия Семина – московский "Локомотив", который на выезде сумел обыграть немецкий "Байер" со счетом 2:1.

Читайте также: Греки опустили "Тоттенхэм" с небес на землю: невероятный камбек против финалистов Лиги чемпионов

В то же время "Атлетико" и "Ювентус", которым прочат выход из этой группы в 1/8 Лиги чемпионов, устроили голевую перестрелку в Мадриде. После "сухого" первого тайма "Ювентус" к середине второй половины вел со счетом 2:0. Причем обошлось даже без забитых мячей Роналду. Однако "Атлетико" удался невероятный камбек со спасительным голом Эрреры на последней минуте основного времени. В итоге – 2:2. Коуч "матрасников" Симеоне – в экстазе! Роналду – в шоке.

"АТЛЕТИКО" – "ЮВЕНТУС" – 2:2

Голы: Савич (70), Эррера (90) – Куадрадо (48), Матюиди (65)

"АТЛЕТИКО": Облак – Триппье, Савич, Хименес, Лоди (Витоло, 76) – Коке, Сауль, Томас (Эррера, 76), Лемар (Корреа, 60) – Фелиш, Диего Коста

"ЮВЕНТУС": Щесны – Данило, Бонуччи, Де Лигт, Алекс Сандро – Хедира (Бентанкур, 69), Пьянич (Рэмси, 79), Матюиди – Куадрадо, Игуаин (Дибала, 79), Роналду

Предупреждения: Коста - Матюиди, Куадрадо

Реклама

"БАЙЕР" – "ЛОКОМОТИВ" - 1:2

Голы: Хеведес (25 в свои ворота) – Крыховяк (16), Баринов (37)

БАЙЕР: Градецки - Бендер, Та, Бендер, Венделл - Арангис, Баумгартлингер (Амири, 71) – Бэйли (Аларио, 46), Хавертц, Бельараби - Фолланд

ЛОКОМОТИВ: Гильерме - Игнатьев, Чорлука, Хеведес, Рыбус - Серкейра - Жоау Мариу, Крыховяк, Баринов, Жемалетдинов - Смолов

Предупреждения: Арангис - Баринов

Турнирная таблица группы D

Реклама

1 октября

Локомотив – Атлетико

Ювентус – Байер

22 октября

Ювентус – Локомотив

Атлетико – Байер

6 ноября

Локомотив – Ювентус

Байер – Атлетико

26 ноября

Локомотив – Байер

Ювентус – Атлетико

11 декабря

Атлетико – Локомотив

Байер – Ювентус

Как мы писали ранее, "Шахтер" проиграл "МанСити" под прошлогоднюю копирку. Как и в предыдущем евросезоне, "горняки" дома уступили английскому гранду, которого называют главным фаворитом ЛЧ, со счетом 0:3.

Также мы рассказывали, что Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко, забив два мяча в ворота "Реала". Это позволило "ПСЖ" разгромить в Париже Королевский клуб со счетом 3:0.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама