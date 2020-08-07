Роналду забьет, но "Юве" не пройдет дальше: котировки на матч "Ювентус" – "Лион" в Лиге чемпионов

Туринский клуб не сможет отыграться после неожиданного поражения на выезде

Букмекеры считают итальянский "Ювентус" фаворитом ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона", несмотря на поражение в первой встрече со счетом 0:1. Напомним, матч "Ювентус" – "Лион" пройдет в пятницу, 7 августа, в Турине на стадионе "Альянц", начало – в 22:00. "Ювентус" – "Лион" онлайн смотреть можно на нашем сайте.

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Коэффициент на победу "Ювентуса" в сегодняшнем матче равняется – 1.58, на ничью – 4.30, на победу "Лиона" – 5.80. В процентном соотношении это выглядит следующим образом: победа "Ювентуса" – 61%, победа "Лиона" – 17%. Но это касается только результата матча в основное время.

Если смотреть на коэффициенты на проход в следующий раунд, то здесь уже лидирует французский клуб. Коэффициент на выход "Юве" в следующий раунд – 1.98 на выход "Лиона" – 1.88.

"Ювентус" – "Лион": где смотреть матч Лиги чемпионов

Самым популярным счетом у букмекеров является победа "Ювентуса" со счетом 1:0 – коэффициент на это 6.50. В этом случае матч продолжится дополнительным временем и при необходимости серией пенальти. Вторым в списке самых вероятных идет счет 2:0 (7.00). Этого будет достаточно чтобы одержать победу по итогу двух матчей.

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А вот "Лион" устроит даже поражение со счетом 2:1, коэффициент на такой исход встречи достаточно приемлем – 8.40.

Фаворитом на забитые голы, конечно же, является Криштиану Роналду. Букмекеры фактически не сомневаются, что португалец забьет (1.70). Также высокие шансы отличиться имеют Гонсало Игуаин (2.35), а у "Лиона" – Муса Дембеле (4.20).

Добавим, что в следующем раунде победитель пары "Ювентус" – "Лион" сыграет с победителем пары "Реал" – "Манчестер Сити". В первом матче между этими командами была зафиксирована победа англичан со счетом 2:1.

Матчи Лиги чемпионов в прямом эфире можно смотреть на сайте Oll.tv (в подписке).

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