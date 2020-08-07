Українська
$ 27,68
32,8

Новости Лиги чемпионов 2019/20

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лиги чемпионов 2019

Роналду забил дважды, но "Ювентус" сенсационно сошел с дистанции от французского "Лиона"

7 августа, 23:57

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Руди Гарсии пробились в четвертьфинал, который пройдет в Португалии

"Крепкие орешки" из французского Лиона, как и ожидалось, доставили много хлопот Криштиану Роналду в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наш сайт вел онлайн матча "Ювентус" – "Лион".

Реклама

Французы выиграли первую встречу дома 1:0 и получили дополнительное преимущество в начале гостевого поединка. Немецкий рефери Феликс Цвайер назначил довольно спорное пенальти в ворота "Юве" после подката, которое на 12-й минуте реализовал нидерландский капитан "Лиона" Мемфис Депай. Правда, и отыгрались хозяева тоже после спорного 11-метрового: после штрафного в исполнении Роналду мяч попал в руку тому-таки Депаю. Криштиану свое дело с "точки" исполнил отлично. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Во втором тайме шикарный удар Роналду левой ногой позволил чемпиону Италии выйти вперед – 2:1.

В тренде
Тренер "Базеля" Марсель Коллер: "Шахтер" – явный фаворит. Но у нас тоже есть бразильцы"
Реклама

Подопечные Маурицио Сарри продолжали давить на ворота французов, Криштиану однажды опасно пробил головой, но большего "Ювентус" так и не добился даже в шесть добавленных минут. "Лион" выдержал и прорвался в четвертьфинал.

Читайте также:Роналду перед Лигой чемпионов постригся и поменял прическу.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол Лига чемпионов видео голов Криштиану Роналду Ювентус Турин Лион Франция
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футбол
Звездному одноклубнику Малиновского на его глазах изменила жена: теперь он хочет бросить футболФутбол
Когда стартуют
Когда стартуют "Динамо" и "Шахтер": календарь нового сезона Лиги чемпионовЛига чемпионов
Четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал конкретное предложение
Четвертьфиналист Лиги чемпионов сделал конкретное предложение "Шахтеру" по трансферу "джокера"Футбол
УЕФА поиздевался над болельщиками
УЕФА поиздевался над болельщиками "Динамо", поздравив с днем рождения звезду "Баварии"Футбол
Все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут в футболках с надписью
Все матчи еврокубков начнутся с минуты молчания, а игроки выйдут в футболках с надписью "Спасибо"Футбол
"Манчестер Сити" – "Реал": онлайн матча Лиги чемпионовЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять