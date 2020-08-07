Роналду забил дважды, но "Ювентус" сенсационно сошел с дистанции от французского "Лиона"

Подопечные Руди Гарсии пробились в четвертьфинал, который пройдет в Португалии

"Крепкие орешки" из французского Лиона, как и ожидалось, доставили много хлопот Криштиану Роналду в повторном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наш сайт вел онлайн матча "Ювентус" – "Лион".

Реклама

Французы выиграли первую встречу дома 1:0 и получили дополнительное преимущество в начале гостевого поединка. Немецкий рефери Феликс Цвайер назначил довольно спорное пенальти в ворота "Юве" после подката, которое на 12-й минуте реализовал нидерландский капитан "Лиона" Мемфис Депай. Правда, и отыгрались хозяева тоже после спорного 11-метрового: после штрафного в исполнении Роналду мяч попал в руку тому-таки Депаю. Криштиану свое дело с "точки" исполнил отлично. Смотрите лучшие моменты первого тайма.

Во втором тайме шикарный удар Роналду левой ногой позволил чемпиону Италии выйти вперед – 2:1.

Реклама

Подопечные Маурицио Сарри продолжали давить на ворота французов, Криштиану однажды опасно пробил головой, но большего "Ювентус" так и не добился даже в шесть добавленных минут. "Лион" выдержал и прорвался в четвертьфинал.

Читайте также:Роналду перед Лигой чемпионов постригся и поменял прическу.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама