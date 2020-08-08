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Роналду забил все голы "Ювентуса" в плей-офф Лиги чемпионов в двух последних сезонах

8 августа, 11:04

Александр Трикиша Александр Трикиша

Португалец в одиночку тянет клуб, но пока это не дает свои плоды

Итальянский "Ювентус" за два сезона в плей-офф Лиги чемпионов забил семь голов. Все они – на счету нападающего Криштиану Роналду, сообщает Squawka Football в Twitter. В прошлом сезоне Роналду забил три гола "Атлетико" (0:2, 3:0), а затем два – "Аяксу" (1:1, 1:2). В этом розыгрыше на счету португальца дубль в ворота "Лиона" во вчерашнем матче.

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К сожалению, потуг одного Роналду оказалось недостаточно. В прошлом сезоне "Ювентус" остановился в 1/4 финала, а вчера сошел с дистанции уже в 1/8 финала.

Добавим, что Роналду является лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Португалец первым наколотил в турнире 130 мячей. Ближайший преследователь Лионель Месси из "Барселоны" имеет на своем счету 114 мячей.

Кстати, вчера Роналду побил почти столетний бомбардирский рекорд "Ювентуса". Португальский форвард наколотил 37 мячей в течение одного сезона. Предыдущий рекорд принадлежал Ференцу Хирзеру.

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Также ранее в "Ювентусе" рассказали о будущем в клубе Роналду и Сарри. Роналду никуда не уходит, а по тренеру примут решение после анализа всего сезона.

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Лига чемпионов Криштиану Роналду Ювентус Турин

Источник: Сегодня|Спорт

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