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С Роналду впервые в году случилась самая неприятная вещь для форварда

27 февраля, 09:26

Поединок против "Лиона" стал первым в 2020-м, в котором Криштиану не сумел поразить ворота соперника

Апсет для Криштиану! Матч 1/8 Лиги чемпионов, в котором "Лион" дома обыграл "Ювентус" 1:0, стал первым в 2020 году, в котором нападающий туринцев Роналду не забил. Ответная встреча, напомним, состоится 17 марта.

Отметим, что перед вчерашним поражением Криштиану Роналду забивал во всех играх Серии А, начиная с декабря прошлого года, а суммарно в семи матчах итальянского первенства в этом году португалец поразил ворота соперников 11 раз. Кроме того, в Кубке Италии 35-летний форвард в этот период провел два матча и забил в каждом из них по голу.

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Однако в поединке с "Лионом" результативная серия 5-кратного обладателя "Золотого мяча" прервалась.

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Добавим, что в другом поединке среды "Манчестер Сити" обыграл на выезде бывшую команду Криштиану Роналду "Реал" со счетом 1:0. Этот результат позволил Хосепу Гвардиоле добиться рекорда. Он стал тренером, который чаще других в этом веке обыгрывал "Королевский клуб".

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Реал Мадрид Криштиану Роналду Лион Франция

Источник: Сегодня|Спорт

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