Салах забьет больше, чем все "Атлетико": самые интересные котировки букмекеров на матч Лиги чемпионов

Мохамед Салах. Фото: Reuters/John Sibley

Букмекеры оценили шансы испанского "Атлетико" и английского "Ливерпуля" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, команды встретятся во вторник, 18 февраля, на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, матч начнется в 22:00 по киевскому времени. "Атлетико" – "Ливерпуль" трансляция матча онлайн доступна на нашем сайте.

Букмекеры считают, что сегодня победит "Ливерпуль": коэффициент на победу команды Юргена Клоппа – 2.15, на ничью – 3.35, на победу "Атлетико" – 3.65. Если перевести это в проценты, то шансы команды выглядят следующим образом: победа "Ливерпуля" – 45%, ничья – 29% и победа "Атлетико" – 26%.

Где смотреть матч "Атлетико" – "Ливерпуль"

Что касается выхода в следующий раунд, то здесь фаворитом остается "Ливерпуль" – вероятность того, что мерсисайдцы пробьются в 1/4 финала Лиги чемпионов оцениваются коэффициентом 1.33, шансы "матрасников" – 3.50. В процентах это примерно 70 на 30 в пользу англичан.

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Рассмотрим другие интересные коэффициенты:

Команды забьют как минимум один мяч (1.07) или два мяча (1.42)

Обе команды смогут забить хотя бы по одному мячу (2.00)

Самый вероятный счет матча – 0:0, 1:1 или 0:1 в пользу "Ливерпуля" (6.75)

Мохамед Салах забьет больше, чем "Атлетико" (4.00)

Если уже говорить об авторах забитых мячей, то, по мнению букмекеров, больше всего шансов у все того же Мохамеда Салаха (3.00), затем идут Садио Мане (3.50) и Роберто Фирмино (4.00). У "Атлетико" отличиться может Альваро Мората (3.15), Анхель Корреа (4.75) и Сауль (8.50).

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Как команды проводили предыдущие матчи в Лиге чемпионов:

"Атлетико" обыграл "Локомотив" (2:0)

"Ливерпуль" победил "Зальцбург" (2:0)

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