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Самый преданный болельщик: памятник фанату украсил матч без зрителей в Лиге чемпионов

10 марта, 23:14

Александр Трикиша

Висенте Наварро посещал матчи любимой команды даже после потери зрения

В эти минуты "Валенсия" играет с "Аталантой" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за угрозы эпидемии коронавируса поединок на стадионе "Масталья" проходит без зрителей. Тем не менее, испанская команда не осталась без поддержки. "Валенсия" – "Аталанта" онлайн матча проходит на нашем сайте.

Единственным "зрителем" матча "Валенсия" – "Аталанта" стал самый преданный болельщик команды Висенте Наварро Апарисио. Точнее не он, а его памятная статуя, установленная на центральной трибуне. Висенте Наварро на протяжении всей свой жизни болел за "летучих мышей" и регулярно посещал их домашние матчи. Даже когда в 54-летнем возрасте Висенте потерял зрение, он не перестал ходить на стадион.

В 2019 году болельщик скончался, но в клубе решили увековечить преданного фаната и установили ему памятник на том месте, откуда Висенте регулярно смотрел за игрой любимой команды – 164-м месте в 15-м ряду центральной трибуны. Так он и восседает на своем любимом месте – в очках и с тростью в руках.

"Хотя он и многие другие болельщики "Валенсии" больше не с нами, его история иллюстрирует страсть фанатов к клубу", – признались в клубе после открытия памятника.

/ Фото: Reuters

Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

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/ Фото: Reuters

Ранее мы писали, что Лигу чемпионов и Лигу Европы могут приостановить из-за коронавируса, начиная с 1/4 финала. Сейчас УЕФА приходится запрещать футболистам пожимать руки и проводить матчи без зрителей.

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Лига чемпионов Валенсия болельщик

Источник: Сегодня|Спорт

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