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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Самый юный тренер плей-офф Лиги чемпионов: обидчик Моуринью установил рекорд

20 февраля, 00:31

Юлиан Нагельсманн вывел свою команду на матч в возрасте 32 лет 211 дней

Главный тренер "Лейпцига" Юлиан Нагельсманн установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он стал самым молодым тренером в истории плей-офф турнира в возрасте 32 лет 211 дней. Напомним, что "Лейпциг" обыграл "Тоттенхэм" на выезде благодаря голу Тимо Вернера с пенальти.

Предыдущий рекорд принадлежал бывшему тренеру немецкого "Шальке" Доменико Тедеско, который сейчас возглавляет московский "Спартак". В сезоне-2018/2019 "Шальке" под его руководством провел матчи 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов с "Манчестер Сити". Тогда Тедеско было 33 года и 161 день.

"Лейпциг" вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. В соперниках у "Лейпцига" на групповом этапе турнира были "Лион", "Бенфика" и "Зенит".

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Напомним, что стартовые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоялись во вторник. Мадридский "Атлетико" неожиданно обыграл "Ливерпуль" и поставил действующего победителя турнира в трудное положение. Мерсисайдцы полностью провалили матч, так ни разу не пробив в створ ворот "матрасников".

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В параллельном матче "Боруссия" Дортмунд обыграла "Пари Сен-Жермен". Героем встречи стал 19-летний вундеркинд Эрлинг Холанд, оформивший дубль в матче, у парижан голом ответил Неймар.

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Лига чемпионов Лейпциг Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн

Источник: Сегодня|Спорт

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