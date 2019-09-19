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Новости Лиги чемпионов 2019/20

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Сенсация Лиги чемпионов: "Динамо" – лидер группы с "Шахтером" и "Манчестер Сити"

19 сентября, 00:44

Загребское "Динамо" возглавило квартет С, забив четыре безответных мяча команде Руслана Малиновского

"Аталанта" в отчаянии

"Аталанта" в отчаянии / Фото: AFP

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов в квартете С подарил сенсационную турнирную таблицу. Ее возглавил не "Манчестер Сити", обыгравший в Харькове "Шахтер" 3:0, а чемпион Хорватии – загребское "Динамо". На своем поле обидчики команды Сергея Реброва "Ференцвароша" разгромили клуб другого украинца Руслана Малиновского – "Аталанту" – со счетом 4:0.

Малиновский в матче с загребским "Динамо" вышел на 46-й минуте при счете 0:3 и изменить ситуацию в лучшую сторону для "Аталанты" не сумел. Теперь – большой вопрос, а кто же главный конкурент "Шахтера" в борьбе за вторую путевку в 1/8 ЛЧ из этой группы – итальянский клуб или все-таки "Динамо"?

"ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:3
Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Жезус (76)
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 75) – Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46) – Мораес (Дентиньо, 77)
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Канселу, 80), Фернандиньо, Отаменди, Зинченко – Гюндоган, Родри (Менди, 83), де Брюйне (Б. Силва, 77) – Марез, Жезус, Стерлинг
Предупреждение: Родри

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"ДИНАМО" ЗАГРЕБ – АТАЛАНТА – 4:0
Голы: Леовац (10), Оршич (31, 42, 68)
"Динамо" З: Ливакович – Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич – Стоянович, Моро (Гояк, 73), Адеми, Леовац – Оршич (Иванушец, 76), Петкович (Гавранович, 83), Олмо
"Аталанта": Голлини – Толой, Джимсити, Мазьелло (Малиновский, 46) – Хатебур, де Роон, Фрелер (Пашалич, 46), Госенс – Иличич (Барроу, 88), Гомес – Сапата
Предупреждения: Теофиль-Катрин, Моро – Джимсити, де Роон, Госенс

Турнирное положение в группе С

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NКомандаИВНПМО
1 ДИНАМО ЗГ11004-03
2 МАНЧЕСТЕР СИТИ11003-03
3 ШАХТЕР10010-30
4 АТАЛАНТА10010-40

1 октября

Манчестер Сити – Динамо З
Аталанта – Шахтер

22 октября
Манчестер Сити – Аталанта
Шахтер – Динамо З

6 ноября
Аталанта – Манчестер Сити
Динамо З - Шахтер

26 ноября
Манчестер Сити – Шахтер
Аталанта – Динамо З

11 декабря
Динамо З - Манчестер Сити
Шахтер – Аталанта

Как мы писали ранее, Анхель Ди Мария повторил достижение Шевченко, забив два мяча в ворота "Реала". Это позволило "ПСЖ" разгромить в Париже Королевский клуб со счетом 3:0.

Тем временем экс-жена победителя ЛЧ Тимощука рассказала, как продала мужа за 13 млн долларов. Надежда Навроцкая после развода раскрыла неизвестные подробности карьеры своего бывшего мужа.

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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Лига чемпионов Шахтер Донецк Манчестер Сити Динамо Загреб Аталанта

Источник: Сегодня|Спорт

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