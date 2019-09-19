Сенсация Лиги чемпионов: "Динамо" – лидер группы с "Шахтером" и "Манчестер Сити"

Первый тур группового раунда Лиги чемпионов в квартете С подарил сенсационную турнирную таблицу. Ее возглавил не "Манчестер Сити", обыгравший в Харькове "Шахтер" 3:0, а чемпион Хорватии – загребское "Динамо". На своем поле обидчики команды Сергея Реброва "Ференцвароша" разгромили клуб другого украинца Руслана Малиновского – "Аталанту" – со счетом 4:0.
Малиновский в матче с загребским "Динамо" вышел на 46-й минуте при счете 0:3 и изменить ситуацию в лучшую сторону для "Аталанты" не сумел. Теперь – большой вопрос, а кто же главный конкурент "Шахтера" в борьбе за вторую путевку в 1/8 ЛЧ из этой группы – итальянский клуб или все-таки "Динамо"?
"ШАХТЕР" – "МАНЧЕСТЕР СИТИ" – 0:3
Голы: Марез (24), Гюндоган (38), Жезус (76)
Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик (Маркос Антонио, 75) – Марлос, Тайсон, Соломон (Коноплянка, 46) – Мораес (Дентиньо, 77)
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Канселу, 80), Фернандиньо, Отаменди, Зинченко – Гюндоган, Родри (Менди, 83), де Брюйне (Б. Силва, 77) – Марез, Жезус, Стерлинг
Предупреждение: Родри
"ДИНАМО" ЗАГРЕБ – АТАЛАНТА – 4:0
Голы: Леовац (10), Оршич (31, 42, 68)
"Динамо" З: Ливакович – Теофиль-Катрин, Дилавер, Перич – Стоянович, Моро (Гояк, 73), Адеми, Леовац – Оршич (Иванушец, 76), Петкович (Гавранович, 83), Олмо
"Аталанта": Голлини – Толой, Джимсити, Мазьелло (Малиновский, 46) – Хатебур, де Роон, Фрелер (Пашалич, 46), Госенс – Иличич (Барроу, 88), Гомес – Сапата
Предупреждения: Теофиль-Катрин, Моро – Джимсити, де Роон, Госенс
Турнирное положение в группе С
В трендеСтарые счеты в Неаполе, дуэль новичков в Лондоне и харьковские традиции Гвардиолы: все о старте Лиги чемпионов
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|АТАЛАНТА
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1 октября
Манчестер Сити – Динамо З
Аталанта – Шахтер
22 октября
Манчестер Сити – Аталанта
Шахтер – Динамо З
6 ноября
Аталанта – Манчестер Сити
Динамо З - Шахтер
26 ноября
Манчестер Сити – Шахтер
Аталанта – Динамо З
11 декабря
Динамо З - Манчестер Сити
Шахтер – Аталанта
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