Сенсация в Лиге чемпионов: крушители "Динамо" едва не поставили на колени "Реал" в Мадриде

"Брюгге" вел с разницей в два мяча благодаря дублю экс-футболиста "Зари". Команда Зидана еле отыгралась - 2:2

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов грянула сенсация. Бельгийский "Брюгге", на стадии квалификации ЛЧ выбивший из турнира киевское "Динамо", в Мадриде едва не поставил на колени самый титулованный клуб в истории футбола – "Реал". Испанский гранд едва избежал поражения. Ничья – 2:2.

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Экс-игрок луганской "Зари" Деннис Бонавентуре в первом тайме поединка на "Сантьяго Бернабеу" забил два мяча в ворота Тибо Куртуа, которого в перерыве Зинедин Зидан заменил на Ареолу.

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От оглушительного фиаско "Реал" во втором тайме спасли голы Рамоса и Каземиро, благодаря которым "сливочные" ушли от поражения – 2:2. Причем Каземиро забил лишь после того, как "Брюгге" оказался в меньшинстве из-за удаления Вормера.

"Реал" – "Брюгге" – 2:2

Голы: Рамос, 55, Каземиро, 85 – Бонавентуре, 9, 39

"Реал": Куртуа (Ареола, 46) – Карвахаль, Рамос, Варан, Начо (Марсело, 46) – Кроос, Каземиро, Модрич – Лукас (Винисиус, 67), Бензема, Азар

"Брюгге": Миньоле – Мата, Мехеле, Дели, Соболь – Вормер, Ритс, Ванакен – Диатта, Бонавентуре (Опенда, 71, Колс, 87), Тау (Схрейверс, 90+2)

Предупреждения: Азар – Вормер, Миньоле, Опенда

Удаление: Вормер, 84

Обзор матча "Аталанта" – "Шахтер" (1:2)

Все подробности в спецтеме Лига чемпионов

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