"Шахтер" – "Динамо" Загреб: видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Коноплянка забил первый мяч в ЛЧ за "горняков" - самые "горячие" моменты битвы лучших клубов Украины и Хорватии

1:0. Гол Коноплянки / Фото: Reuters

Во вторник, 22 октября, в Харькове проходит матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов. "Шахтер" принимает загребское "Динамо". Победитель этого поединка станет фаворитом в борьбе за вторую путевку в 1/8 ЛЧ. Смотреть онлайн Шахтер Динамо Загреб можно в трансляции на нашем сайте.

"ШАХТЕР" ДОНЕЦК – "ДИНАМО" ЗАГРЕБ – 1:1

(Коноплянка, 16 – Ольмо, 25)

Счет в матче "Шахтер" – "Динамо" на 16-й минуте открыл Коноплянка. Марлос накрутил соперника на правом фланге и сделал острый пас в штрафную загребцев, где Коно носком дотянулся до мяча, первым касанием пробросил его вперед, а вторым пробил мимо голкипера хорватов. Этот гол стал дебютным для Евгения в Лиге чемпионов за "Шахтер".

Однако уже на 25-й минуте счет в матче "Шахтер" – "Динамо" стал равным – 1:1. После прострела с левого фланга, испанец Ольмо опередил Пятова и проткнул мяч в сетку ворот дончан, центр обороны которых в этом моменте откровенно провалился.

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Матч "Шахтер" (Донецк) – "Динамо" (Загреб) продолжается. Счет – 1:1. Идет второй тайм...

Напомним, перед матчем с загребским "Динамо" Дарио Срна заинтриговал большим трансфером "Шахтера". "Уверен, он усилит нашу команду и любовь между нами и болельщиками", – заявил Дарио. О громком новичке "горняков" должны объявить после поединка Лиги чемпионов с загребцами.

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Смотрите, как до встречи с загребским "Динамо" играл в этой ЛЧ "Шахтер"

Смотрите, как до встречи с "Шахтером" играло в этой ЛЧ загребское "Динамо"

Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов

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