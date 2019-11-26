"Шахтер" добыл сенсационную ничью с "Манчестер Сити" в Англии и остается на второй позиции в группе

Могут-таки! Пару минут назад в Англии завершился поединок группы С Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" преподнес своим фанам приятный сюрприз и сыграл с фаворитом вничью – 1:1. Причем гостям пришлось отыгрываться. К слову, читайте признание бывшего "горняка" Фернандиньо о "Шахтере".
До перерыва хозяева нагнетали, но как-то без особой изюминки. Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов не заставлял нервничать защитников, и те старались не подвести капитана. Де Брюйне, Стерлинг, Отаменди как о стену бились.
А лучший момент всего тайма был у Тете. После неудачного выхода кипера "МанСити" (Эдерсон промахнулся по мячу) бразилец устремился к пустым воротам. Но сразу не ударил, а на его "выстрел" с задержкой успел Фернандиньо и выбил мяч на угловой. В концовке был еще удар Евгения Коноплянки, но вышел он несильным. Смотрите лучшие моменты первого тайма в видеообзоре.
Со старта второго тайма хозяева подняли темп и таки достигли своего. Усилия партнеров на 56-й минуте добивание в штрафной площадке завершил Илкай Гюндоган.
После этого было ощущение, что "МанСити" слишком поверил, что уже не упустит победу. И поплатился за расслабленность. Манор Соломон откликнулся на прострел с фланга и пробил стену из частокола ног, слишком поздно бросившихся защищаться хозяев.
На 90-й минуте в Лиге чемпионов в составе "Шахтера" вышел герой молодежного чемпионата мира Данило Сикан. Заменил он Мораеса, который покинул поле на носилках.
Голы: Гюндоган (57) – Соломон (70)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Канселу, Отаменди, Фернандиньо, Анхелиньо – Родри (Фоден, 76), Гюндоган – Бернарду Силва, де Брюйне (Д. Силва, 70), Стерлинг – Жезус
"Шахтер": Пятов – Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Алан Патрик – Тете, Коваленко (Маркос Антонио, 81), Коноплянка (Соломон, 65), Мораес (Сикан, 90)
Предупреждение: Фернандиньо, 90+1
Все подробности в спецтеме "Шахтер" в Лиге чемпионов
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